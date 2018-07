VŽ bando: „Ford EcoSport“ su braziliškais genais

Pasaulinei SUV automobilių rinkai nesustabdomai augant, „Ford“ į Europą atvežė savo mažąjį krosoverį „EcoSport“. Tai – jau atnaujintas antrosios kartos modelis: pirmoji, gaminta nuo 2004 iki 2012 m., buvo skirta tik Pietų Amerikos rinkai.

Dabartinis modelis taip pat sukurtas Brazilijoje, tačiau į Europos rinką tiekiamas iš Rumunijoje ir Indijoje esančių „Ford“ gamyklų.

Kaip ir pirmtakas, jis sukurtas, panaudojant „Ford Fiesta“ platformą. Jame montuojamas 3 cilindrų, 1 litro tūrio turbobenzininis „Ecoboost“ variklis, pasiekiantis 125 arba 140 AG pajėgumą, taip pat siūlomas 100 AG 1,5 litro, 4 cilindrų turbodyzelis. Visos versijos varomos tik priekiniais ratais ir siūlomos su 6 laipsnių mechaninėmis pavarų dėžėmis. Benzininėms versijoms numatyta ir 6 laipsnių automatinė transmisija – šiuo metu populiariausias pasirinkimas Lietuvoje.

Vis daugiau konkurentų

Rinkoje „EcoSport“ konkuruoja su „Nissan Juke“, „Opel Mokka X“, „Seat Arona“, „Hyundai Kona“, „Renault Captur“ ir kitais mažais krosoveriais. Šis būrys vis gausėja ir ateityje tik dar labiau didės.

„EcoSport“ neatrodo panašus į nei vieną iš jų, be to, jo bagažinės durelės yra pritaikytos atsarginio rato montavimui, todėl yra ne pakeliamos, o atidaromos į šoną. Prie dešiniojo galinio žibinto paslėptas mygtukas leidžia atverti plačias duris – šis veiksmas yra nepaprastas dėl to, kad jam reikia neįprastai daug vietos, o nedidelis krosoveris atviromis durelėmis iš šono atrodo nepakartojamai.

Nedidėlės pretenzijos

„EcoSport“ salonas pasitinka solidumą deklaruojančiu stiliumi, tačiau šio įspūdžio nepalaiko nei apdailos medžiagos, nei surinkimo kokybė.

Mažasis krosoveris važiuoja, lyg reikšdamas pretenzijas būti „rimtu“ visureigiu. Iš dalies jam tai sekasi neblogai: automobiliukas yra klusnus, priimtinai komfortabilus, tačiau iš kitos pusės sunku rasti bent vieną bruožą, kuris jam leistų būti geresniu už konkurentus.

Tokias pretenzijas galėtų reikšti 1 litro „EcoBoost“ variklis – jis yra pelnęs daugybę „Metų variklio“ apdovanojimų ir tikrai yra stebėtinai smagus mažas jėgos agregatas. Nors automobilio su 125 AG varikliu ir automatine transmisija greitėjimas nuo 0 iki 100 km/val. trunka net 11,6 sek., šios versijos pajėgumo pakanka, ramiai keliaujant pakrautu automobiliu.

„Eco“ ir „sport“

Deja, jis nesugeba nudžiuginti taupumu – net lyginant su didesnio tūrio ir galios konkurentų alternatyvomis. Mieste jo benzino sąnaudos siekia apie 10 l/100 km, o užmiestyje ne itin noriai leisis žemiau 8 l/100 km. Aukštas kėbulas, 1,3 t svoris ir mažo tūrio turbokompresorinis variklis – itin prastas derinys magistralėje, kurioje sąnaudos nebus mažesnės, nei 10 l/100 km.

Nuvilia ir tai, kad šis krosoveris neatitinka europietiškiems „Ford“ modeliams charakteringų pavyzdinio valdymo savybių. Kai kuriose situacijose susidaro jausmas, kad jį kelyje išlaiko tik elektroninės stabilumo programos veikimas, todėl azartiškam vairuotojui jis netiks. Šifruojant pavadinimą – šiame krosoveryje trūksta ir to, kas vadinama „eco“, ir to, kas suprantama kaip „sport“.

Gali būti, kad kažkam pravers jo didelė, 19 cm prošvaisa ir trumpos iškyšos. Deja, bet prie šio derinio trūksta visų ratų pavaros.

Varžovų šešėlyje

Nors ir neturintis kuo pasigirti, „EcoSport“ yra gan malonus ir praktiškas automobilis, galintis patenkinti šeimos poreikius. Jis gerokai erdvesnis, nei „Juke“, tačiau vargiai galėtų nustelbti „Mokka X“ darnų kompleksą.

Bazinė „EcoSport“ versija kainuoja 15.650 Eur, o gerai įrengtą versiją „Titanium“ su automatine transmisija galima įsigyti už 19.870 Eur. „Ford“ atstovai tvirtina, kad gan patraukli kaina ir krosoverio formatas leidžia šiam automobiliui sulaukti pakankamai klientų dėmesio.

Tačiau ko gero, konkrečiu atveju verta pasidairyti arba į „Ford“ hečbekus ar universalus, arba į gausų konkurentų būrį, kuriame yra ne vienas patrauklus automobilis.

[infogram id="2eecf2cd-014e-431f-a60e-a4b8d0947a85" prefix="R10" format="interactive" title="Copy: VZ BANDO Ford Ecoboost"]

[infogram id="474aa13f-0562-4032-b585-affa1810f87d" prefix="114" format="interactive" title="Ford EcoSport technines charakteristikos"]

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“