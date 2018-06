Vokietijoje „Volkswagen“ sulaukė vienos didžiausių baudų šalies istorijoje

„Volkswagen“ gimtojoje Vokietijoje buvo nubausta 1 mlrd. Eur bauda dėl taršos rodiklių sukčiavimo skandalo, kitaip dar vadinamo „Dyzelgeitu“. Tai yra viena iš didžiausių Vokietijos verslui skirtų baudų istorijoje.

Nuobauda paskirta už tai, kad bendrovė „nesugebėjo užkardyti“ neleidžiamos programinės įrangos įdiegimo į 10,7 mln. automobilių 2007-2015 m. laikotarpiu.

Ši bauda neapima jokių civilinių ar automobilių savininkų ieškinių prieš įmonę. Jeigu jie būtų patenkinti, tai bendrovei atsieitų dar apie 10 mlrd. Eur. Be to, įmonės vadovai ir per 70 dabartinių ir buvusių įmonės darbuotojų taip pat figūruoja kitame tyrime dėl įtariamos manipuliacijos rinkoje.

Toks sprendimas Vokietijoje priimtas po pernai sausį įmonės pasiekto susitarimo su JAV institucijomis, kai sutarta sumokėti 4,3 mlrd. USD dėl sukčiavimo, automobiliuose įrengiant nelegalią programinę įrangą, kuri apgaudinėja tikrintojus automobilių patikrinimo metu. Iš viso „Dyzelgeitas“ Vokietijos kompanijai už Atlanto atsiėjo per 26 mlrd. USD.

Vokietijos gamintoja sutiko ir su šia 1 mlrd. Eur bauda Vokietijoje bei žadėjo jos neskųsti.

„Tokiu būdu „Volkswagen“ prisiima atsakomybę dėl dyzelio krizės ir vertina tai kaip esminį žingsnį link jos sprendimo“, – sakoma bendrovės pranešime.

Tiesa, „Dyzelgeito“ istorija ir toliau vejasi Vokietijos automobilių pramonę: pirmadienį šalies vyriausybė nurodė „Daimler“ atšaukti beveik 800.000 „Mercedes“ automobilių, kuriuose buvo įrengta neleistina įranga. O Miuncheno prokuratūrą šią savaitę išplėtė tyrimą dėl sukčiavimo ir įtraukė „Audi“ vadovą Rupertą Stadlerį į įtariamųjų sąrašą. Jo namuose buvo atlikta krata.

Analitikų teigimu, ši bauda nėra įtraukta į įmonės 25,8 mlrd. Eur numatytas išlaidas dėl „Dyzelgeito“ skandalo, todėl ji turės įtakos kompanijos finansiniams rezultatams. „Volkswagen“ turėtų detaliau apie tai informuoti rugpjūčio 1-ąją, skelbdama antrojo ketvirčio rezultatus.

