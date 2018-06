VŽ bando: antrosios kartos „Audi A7“

Klasikinių sedanų populiarumui nuosekliai išsikvepiant, rinką pildo įvairios sedanų alternatyvos. Tokios, kaip „Mercedes-Benz CLS“, „Porsche Panamera“, „BMW 6 GranCoupe“ ar „Audi A7“.

Visi šie automobiliai (išskyrus seną, bet vis dar puikų 6 serijos BMW „Gran Coupe“) pastaruoju metu buvo atnaujinti, todėl visi jie atėjo su visiškai naujomis technologijomis ir naujomis jėgomis.

Antrosios kartos „Audi A7 Sportback“ žavi savo modernumu, komfortu ir stiliumi. Tiesą pasakius – išskyrus superautomobilį R8, nepavyktų prisiminti kito „Audi“ modelio, gatvėje traukusį tiek žvilgsnių. Žemas, ilgas, glotnus, tamsus A7 siluetas, 21 colio ratlankiai, įspūdingi LED ir lazeriniai priekiniai žibintai – šis kompleksas tikrai atrodo nepaprastas.

Keturženkliai papildai

Kartu su 119.071 Eur kaina jis sudaro pagrindą patiems didžiausiems lūkesčiams. Tiesa, bazinė automobilio su 3 litrų tūrio turbodyzeliniu 286 AG varikliu kaina yra beveik perpus mažesnė (66.900 Eur). Tačiau tai įprasta vokiškuose „premium“ klasės automobiliuose: papildoma įranga gali lengvai padvigubinti bazinę automobilio kainą.

Brangiausi elementai – „Bang & Olufsen“ garso sistema (7.302 Eur), MMI daugiafunkcė valdymo sistema (3.758 Eur), lazeriniai priekiniai žibintai su matricos funkcija (3.159 Eur), 21 colio ratai (3.000 Eur), adaptyvi pneumatinė važiuoklė (2.253 Eur), naktinio matymo įranga (2.434 Eur), dinaminė visų ratų vairavimo sistema (2.151 Eur). Pridėkite dar eilę keturženkliais ir triženkliais skaičiais įvertintos įrangos ir galutinė kaina dvigubėja.

Atsisakyta mygtukų

Naujoji A7 pakeitė nuo 2010 metų gaminamą pirmtaką. 4.969 mm ilgio kėbulas yra trumpesnis, bet iki 2.962 mm pailginta ratų bazė leido padidinti gale sėdintiems keleiviams skirtą erdvę. Ir tai gerai jaučiasi: A7 salone gali patogiai tilpti penki suaugę žmonės, o 535 litrų bagažinėje yra pakankamai vietos jų visų bagažui.

„Audi“ iš esmės pakeitė savo daugiafunkcės sistemos MMI valdymą: vietoje anksčiau naudoto sukamo valdiklio ir aplink jį įrengtų papildomų mygtukų gausybės pasirinktas jutiklinis ekranas. Dabar netgi klimato kontrolės valdikliai perkelti į jutiklinį ekraną. Tai atrodo labai dailiai, bet vargu ar patogiau už sukamus fizinius valdiklius.

MMI sistema dabar tikrai patogi naudotis – jos valdymui paskirti net du ekranai, viename iš kurių galima pirštu brėžti reikiamą raidę: patogu ir paprasta.

Pašalinis poveikis – norėdami estetinio pasitenkinimo blizgius ekranus turėsite valyti kelis kartus per dieną.

Neribotas entuziazmas

3 litrų tūrio naujosios A7 variklis žymimas visišką nesusipratimą sukeliančiu kodu „A7 Sportback 50 TDI“. Na, gal šis skaičius atrodo įspūdingiau už BMW 640d kodą. Bet kuriuo atveju, 286 AG ir 620 Nm pajėgumo dyzelinis agregatas nei akimirkai neleis suabejoti savo galimybėmis. Jis veikia lygiai, įspūdingai stipriai ir reikalauja nedaug degalų. Netgi greitai keliaujant pakrautu automobiliu, 100 km pilnai pakanka 8 l dyzelino. Suderinkite tai su pavyzdiniu komforto lygiu ir A7 tampa tobula mašina tolimoms ir greitoms kelionėms.

Šaukštas deguto – 8 laipsnių automatinė hidraulinė „Tiptronic“ transmisija mieste gali erzinti savo pernelyg entuziastingu veikimu. Kai variklis visada turi marias rezervinės galios, kiekvienas netolygus transmisijos perjungimas ar truktelėjimas pajudant iš vietos būna neišvengiamai ir nepageidaujamai sustiprinamas. Išeitis – rinktis „comfort“ (komfortabilų) arba „efficiency“ (taupų) važiavimo režimus, kurie sušvelnina transmisijos darbą.

Netobulas išmanumas

Kitas erzinantis dalykas – išmani pastovaus greičio palaikymo sistema. Naudodamasi priekinio stiklo viršuje įrengta kamera ir navigacijos sistemos duomenimis, ji automatiškai nustato navigacijos sistemoje įvestą greičio ribojimą, kaip maksimalų leistiną.

Pradinė idėja – puiki: automatinė sistema užtikrina, kad automobilis neviršys maksimalaus leistino greičio, bet ši įranga leido skausmingai pajusti, kiek elektroniniuose žemėlapiuose yra neatnaujintų duomenų apie pakeistus greičio režimus. Pavyzdžiui, vasaros metu magistrale pro Žiežmarius jau seniai galima pravažiuoti 120 km/val. greičiu, tačiau automobilis ten automatiškai stabdo iki 70 km/val. Tai ji daro daugybėje ruožų, versdama atlikti korekcijas, arba... išjungti.

Visi bandymai eliminuoti perteklinę pagalbą buvo bevaisiai, nors norisi tikėti, kad tokia galimybė yra.

Pakaba taip pat atrodo ir pakankamai komfortabili, ir pakankamai sportiška, bet A7 neprovokuoja posūkius šturmuoti su tokiu pasitikėjimu, kaip, pavyzdžiui, jos konkurentė „Panamera“. Susidaro įspūdis, kad dėl šio trūkumo galima kaltinti ne itin vykusiai suderintą pneumatinę pakabą.

Ir čia reikia pridurti, kad tokios pretenzijos gali būti sakomos, tik atsižvelgiant į automobilio ir kainos keliamus lūkesčius. A7 yra labai geras automobilis, bet jo konkurentai – taip pat ne iš kelmo spirti.

Pasirinkimas

Be bandyto 3 litrų TDI variklio, A7 siūlomas ir su tokio paties tūrio turbobenzininiu TSI motoru, pasiekiančiu 340 AG ir 500 Nm. Abu varikliai naudojami su 48 voltų „micro hybrid“ technologija, leidžiančia nežymiai sumažinti degalų sąnaudas ir taršą. Benzininė versija suteikia galimybę 0,4 sek. greičiau įsibėgėti nuo 0 iki 100 km/val., tačiau ji yra ne tokia taupi, be to, 1.700 Eur brangesnė. Už tokią pat siūlomas didelis stoglangis arba sportinis „Quattro“ pavaros diferencialas.

Apibendrinant galima tvirtinti, kad naujasis A7 yra gerokai įdomesnis ir pažangesnis už savo pirmtaką. Tai – viena iš geriausių mašinų tolimoms kelionėms. Be to, neįtikėtinai traukianti tiek praeivių, tiek aplinkiniuose automobiliuose važiuojančių žmonių žvilgsnius.

[infogram id="eca57138-20fc-4e8e-b6a9-961ed7e4052d" prefix="qAR" format="interactive" title="VZ BANDO Audi Q7"]

[infogram id="fe80a171-5e24-4f9f-8092-b668e389f87e" prefix="JNk" format="interactive" title="Audi A7 technines charakteristikos"]

FOTOGALERIJA VŽbando Audi A7 (16 nuotr.)

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“