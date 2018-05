„Rolls-Royce“ pasidavė madai: pristatė savo pirmąjį visureigį

Bavarijos koncernui BMW priklausanti, „geriausius pasaulyje automobilius“ gaminanti britų markė pagaliau pasidavė visureigių madai ir pristatė savo pirmąjį padidinto pravažumo automobilį, pavadintą „Cullinan“.

Jo pavadinimas pasiskolintas iš antro didžiausio kada nors rasto deimanto. „Cullinan“ prieš šimtmetį buvo rastas Pietų Afrikos Respublikoje ir iki suskaldymo svėrė 3.106 karatus (621 g). Skaldyti jį teko dėl aptiktų įtrūkimų, kurie neleido pagaminti vientiso brilianto.

Visų pirma, britai griežtai atsiriboja nuo visureigio ar SUV tipo automobilio sąvokos. Jie „Rolls-Royce Cullinan“ vadina „aukštesnio kėbulo automobiliu“, galinčiu užtikrinti didžiausią komfortą ir prabangą bet kokio kelio sąlygomis. Tiesa, gamintojai deklaruoja, kad „Cullinan“ pravažumo savybės nebus prastesnės nei „Range Rover“.

Rinkoje „Rolls-Royce“ užims visiškai atskirą nišą ir bus aukščiau net už šiuo metu brangiausią serijinį SUV automobilį „Bentley Bentayga“, aukščiausio lygio „Range Rover“ bei „Mercedes-Benz“ G klasės versijas. „Autocar“ skelbia, kad bazinė „Cullinan“ kaina turėtų būti ne mažesnė nei 285.000 Eur.

Komfortas visur

„Cullinan“ buvo sukurtas „baltame popieriaus lape“, naudojant specialiai jam sukurtą platformą pavadinimu „Architecture of Luxury“, kurioje panaudota daug aliuminio detalių.

Modelyje sumontuotas BMW konstrukcijos 6,75 l darbinio tūrio benzininis V12 variklis su dviem turbokompresoriais, pasiekiantis 563 AG (420 kW) ir 850 Nm sukimo momentą. Jis varomas visais keturiais ratais, kurie yra dar ir vairuojami. Tai užtikrina manevringumą važiuojant nedideliu greičiu ir stabilumą – važiuojant užmiestyje.

Gamintojas skelbia, kad pagrindinis automobilio kūrėjų tikslas buvo išsaugoti „Magic Carpet Ride“ vadinamą (lyg stebuklingas kilimas sklendžiantį) „Rolls-Royce“ važiavimo komfortą ir pritaikyti jį įvairiausioms dangoms – užtikrinti maksimalų patogumą žvyrkeliuose ir kituose prastuose keliuose.

Tai buvo pasiekta, panaudojant lengvą konstrukciją su daug aliuminio detalių ir naujausios kartos pneumatinę pakabą. Papildomai sustiprinti važiuoklės elementai – pusašiai, kardaninis velenas – jie pritaikyti dar didesnėms apkrovoms ir prastiems keliams.

Atskirta bagažinė

Brangiausias pasaulyje visureigis yra 400 mm trumpesnis ir beveik 200 mm aukštesnis už naująjį „Rolls-Royce Phantom“ limuziną. Taip pat jis gerokai didesnis už „Bentley Bentayga“ ar „Range Rover“ su pailginta ratų baze.

„Cullinan“ svoris siekia 2.660 kg, arba yra 100 sunkesnis už „Phantom“ ir 200 kg sunkesnis už „Bentaygą“.

Galinė „Rolls-Royce“ dalis yra išskirtinė ne tik segmente, bet ir nauja pačiam gamintojui. Pirmą kartą „Rolls-Royce“ modelyje kartu su stiklu pakeliamas visas bagažinės dangtis. Dėl to bagažo skyrius nuo keleivių salono yra atskirtas stikline siena – taip, atidarius bagažinę, į saloną iš lauko neplūsta karštis arba šaltis, be to, suformuojama geresnė garso izoliacija.

Pats bagažo skyrius padalintas į dvi dalis: iš vienos gali būti suformuotos dvi kėdės, skirtos automobilio keleiviams atsisėsti išskirtinėje vietoje, o tarp jų įmontuotas staliukas gėrimams ar užkandžiams pasidėti.

Bagažo skyriaus talpa siekia 560 l, o išėmus papildomas kėdes ir staliuką, ji padidėja iki 600 l.

Nepamirštas ir dekanteris

Galinė „Cullinan“ sėdynių eilė gali būti dviejų tipų: „Lounge Seat“ bei „Individual Seat“. Pirmoji versija su trimis sėdimomis vietomis yra funkcionalesnė. Be to, galinės sėdynės pirmą kartą „Rolls-Royce“ automobilių istorijoje gali būti nulenktos, padidinant bagažinės talpą.

„Individual Seat“ konfigūracija skirta norintiems maksimalios prabangos. Dvi, pilnai reguliuojamos galinės sėdynės yra atskirtos centrine konsole, kurioje įrengtas šaldytuvas, stiklinės įvairiems gėrimams bei dekanteris.

Keliuose – gruodį

Prieš keleiviams įlipant į automobilį, jo kėbulas nuleidžiamas 40 mm. Galinės durys, kaip ir kituose „Rolls-Royce“ modeliuose, atsidaro priešinga važiavimui kryptimi – taip įlipimas tampa dar lengvesnis. Tai – vienintelis toks sprendimas prabangių visureigių segmente.

Plačiai atsiveriančios durys atveria erdvų saloną visiškai lygiomis grindimis – labai reta ypatybe automobilyje su visų ratų pavara.

Užvedus variklį, brangiausio pasaulyje visureigio kėbulas vėl pakyla 40 mm. Priklausomai nuo kelio sąlygų ir greičio, pakaba keičia aukštį, o amortizatoriai keičia veikimo charakteristikas.

„Cullinan“ gamybą ketinama pradėti šių metų antrojoje pusėje, o pirmieji automobiliai klientams bus pristatyti prieš Kalėdas.

