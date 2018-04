VŽ bando: antrosios kartos „Subaru XV“

Antrosios kartos „Subaru XV“ labai panašus į savo pirmtaką, bet tai – visiškai naujas modelis.

Krosoveriai – pastarojo laikotarpio mada, negailestingai iš rinkos stumiantys sedanus, vienatūrius ir hečbekus. Pardavimų statistika rodo, kad šio tipo automobiliai Lietuvoje yra net labiau mėgstami, nei Europoje.

„Subaru XV“ atveju populiarumas ateina pamažu, pradedant nuo naudotų, pirmosios kartos automobilių. Tuo tarpu naujasis, 2018 m. modelis rinkoje turi rungtis su labai pajėgiais konkurentais.

Antrosios kartos „Subaru XV“ panaudota visiškai nauja platforma, o konstrukciniu požiūriu jis yra beveik identiškas naujajai, ką tik Lietuvą pasiekusiai „Subaru Impreza“. Esminiai skirtumai – didesnė prošvaisa ir visureigio stiliaus dekoracijos. Būtent dėl šių ypatybių XV yra priskirtinas ne prie hečbekų, o prie krosoverių.

Galva aukščiau

Naujasis modelis yra gerokai pažangesnis už savo pirmtaką, tačiau jis atsikratė ne visų jo trūkumų.

Visų pirma, negalima neįvertinti salono. Jo medžiagų kokybė pasiekė visiškai naują lygmenį, važiuojant nebegirdėti tarškančių bagažinės apdailos detalių. Prie to prisidėjo ir gerokai padidintas kėbulo standumas, sumažinęs vibracijų lygį. XV salone patogiai tilptų 4 aukštaūgiai, tačiau 385 litrų bagažinė neleis nustelbti konkurentų.

Nauja platforma šiam krosoveriui leido su pagyrimu atlaikyti „Euro NCAP“ saugumo bandymus. Kaip ir kiti „Subaru“ modeliai, net baziniai XV yra pakankamai gerai įrengti.

Tik 2 litrai

Visos XV versijos siūlomos su atmosferiniais, 4 cilindrų benzinu varomais varikliais, kurie per bepakopę automatinę CVT transmisiją suka visus keturis ratus.

Galima rinktis iš 1,6 litro, 114 AG arba 2 litrų, 156 AG variklių. Išbandžius galingesnįjį variklį, galima be didelių abejonių konstatuoti, kad 1,6 litro variklis beveik 1,5 tonos sveriančiam automobiliui su visų ratų pavara bus nepakankamai pajėgus. Nors jis yra 2.000 Eur pigesnis, deklaruojamos abiejų variklių degalų sąnaudos yra beveik identiškos. Bet praktikoje silpnasis variklis dėl santykinai didesnių jam tenkančių apkrovų gali reikalauti netgi daugiau degalų. Be to, kyla abejonių, kad per 13,9 sek. nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėjanti silpnoji XV versija bus paklausi antrinėje rinkoje.

Todėl primygtinai rekomenduotina rinktis 2 litrų versiją.

Ne sportui

XV būtina įvertinti dėl nuolatinės visų ratų pavaros, kuri, kartu su didele (221 mm) prošvaisa šiam automobiliui leidžia važiuoti pakankamai sudėtingais keliais ar nesudėtinga bekele. XV neprarado ir daugumai „Subaru“ modelių būdingų pavyzdinių valdymo savybių. Tiesa, šio modelio pakaba ne tokia komfortabili, kaip jo artimo „giminaičio“ – SUV tipo „Subaru Forester“, tačiau tai leidžia važiuoti gerokai sportiškiau.

Tačiau sportiškumo nereikia tikėtis ir iš 2 litrų variklio: jo galios pakanka važinėjimui mieste ar gerai parengtam lenkimui užmiestyje, bet nepakaks atskleisti tikrą „Subaru“ charakterį. Be to, bepakopė transmisija greitėjimo metu verčia variklį dirbti aukštokais sūkiais, padidindama salone girdimo triukšmo lygį.

Tačiau šis variklis užmiesčio keliuose nudžiugino nedidelėmis, nė 7 l/100 km nesiekiančiomis benzino sąnaudomis. Mieste sąnaudos taip pat gali neperžengti 10 l/100 km ribos.

Lojalumo tradicijos

Dėl opozicinio variklio, nuolatinės visų ratų pavaros ir valdymo savybių XV yra pakankamai išskirtinis automobilis. Jo konkurentais laikomi tokie automobiliai, kaip „Seat Ateca“, „Škoda Karoq“ ar „Nissan Qashqai“. Tačiau iš tiesų rinkoje į XV panašiausias modelis yra „Subaru Forester“. Pastarasis automobilis – labai harmoningai subalansuotas modelis, kurio kaina beveik prilygsta XV kainai. Statistika rodo, kad „Subaru“ turi labai lojalius klientus, bet sunkiai pritraukia naujus. Šįkart atrodo, kad XV pratęsia šią tradiciją. Ir galima tvirtinti, kad lojalieji pirkėjai turi gerą galimybę už alternatyvią kainą rinktis tarp mažesnio, dailesnio ir miestui tinkamesnio XV arba kiek didesnio ir gerokai talpesnio „Forester“.

Lyginant su konkurentais, rekomenduojame įvertinti ir automobilio priežiūros bei atsarginių dalių kainas: ši Japonijos markė tradiciškai pasižymi aukštais priežiūros ir remonto kaštais.

