VŽ bando: naujasis „Lexus“ flagmanas LS

Penktosios kartos „Lexus LS“ su naujomis jėgomis grįžo į rinką, kurioje dėl savo dalies jis pasirengęs kovoti netradiciniu savybių deriniu.

Atrodo, kad naujasis LS net nebando konkuruoti su vokiškais segmento lyderiais – „Audi“, BMW ir „Mercedes-Benz“. Jis sukurtas taip, tarsi „vokiečių“ net nebūtų. Toks įspūdis susidaro dėl to, kad vertinant tradicinius kriterijus – salono erdvę, informacinę ir pramogų sistemą, važiavimo komfortą ar dinamiką – „Lexus“ flagmanas turi daugybę progų pasirodyti prasčiau už vokiškus konkurentus. Tačiau jis sugeba revanšuotis emociniais sprendimais, išskirtinumo suteikia hibridinė, iš dviejų elektros motorų ir benzininio variklio sudaryta pavaros sistema. Be to, japoniško automobilio gamybos kokybė ir patikimumas leidžia suteikti išankstinį pasitikėjimo kreditą.

Dvi versijos

Europos rinkoje LS niekada nebuvo svarbus žaidėjas. Neatrodo, kad kas nors pasikeis ir dabar, tačiau akivaizdu, kad „Lexus“ flagmanas turi naujų galimybių.

Palyginti su senesne versija, naujasis „Lexus LS“ turi porą reikšmingų konstrukcinių pokyčių: pirma, automobilis pagaliau siūlomas su visų ratų pavaros sistema. Antra, anksčiau naudotą V8 tipo, 5 litrų hibridinės versijos variklį pakeitė mažesnis, lengvesnis ir taupesnis V6 tipo, 3,5 litro agregatas.

LS siūlomas ir su turbokompresoriniu 3,5 litro varikliu, pasiekiančiu 415 AG (versija LS 500), tačiau sunku tikėtis, kad ji populiarumu prilygs hibridui LS 500h. Pastarasis yra pigesnis ir gerokai ekonomiškesnis – jis gali nedidelį atstumą važiuoti naudodamas vien elektros energiją. Be to, hibridiniai „Lexus“ (kaip ir kiti koncerno „Toyota“ automobiliai) pasižymi ypatingu patvarumu ir gera išliekamąja verte.

VŽ bandyta hibridinė pavaros sistema leidžia greitai įsibėgėti iki 100 km/val., tačiau nuvilia jos variklis, kurio maksimalus sukimo momentas pasiekiamas tik varikliui sukantis net 5.100 sūkių per minutę greičiu. Kartu su 2,4 tonos automobilio svoriu tai reiškia, kad bet kurį aktyvesnį manevrą lydi ne visai deramas sunkiai dirbančio variklio triukšmas.

Stiliaus pranašumas

Žinoma, negalima neįvertinti LS dizaino. Skonis – subjektyvus kriterijus, bet didžiausių sedanų segmente tokių linijų gali pavydėti net „Maserati Quattroporte“ savininkai. Šis japoniškas automobilis bet kokioje aplinkoje atrodo užtikrintai ir patraukliai.

Didysis „Lexus“ yra nepaprastas dėl to, kad jo salonas turi dar daugiau magijos nei išorė. Vertinant LS salono apdailą, norisi pakeisti sparnuotą frazę ir sakyti: „Dievas slypi detalėse.“ Rinkoje yra nedaug automobilių, kurių salono apdaila sukurtų tokią atmosferą kaip šiame japoniškame sedane. Ypač už tokią kainą.

Japonai drąsiai nusprendė nesivaikyti milžiniškų skaitmeninių prietaisų skydelių mados ir anapus vairo įrengė nediduką ekraną, kuriame vairuotojas matys viską, ko jam gali reikėti. Be to, priekiniame stikle projektuojama papildoma informacija, o centrinės konsolės viršuje šviečia šiuolaikinius kanonus atitinkantis didelis ekranas. Gaila, ne jutiklinis.

Poilsio oazė

Dviejų brangiausių „Lexus LS“ versijų sėdynės vertos atskiro dėmesio. Jeigu nieko nenustebins šildymo ir vėdinimo funkcija arba 24 kryptimis reguliuojama vairuotojo vieta, tai LS įrengta masažo funkcija yra visiškai išskirtinė. Prabangios kelionės išvargintus kūnus masažuoja po odiniais sėdynių apmušalais pasirenkamais algoritmais judantys šildomi rutuliai. Palyginti su kitų gamintojų siūlomu pripučiamų pagalvių arba judančių sėdynių atramų masažu, šis malonumas yra visai kitos kategorijos.

Ankstesnės kartos LS siūlė tik vieną masažuojamą sėdynę ir tik brangiausioje versijoje. Tai buvo galinė dešinioji sėdynė: ten, kur galėtų sėdėti vairuoti nenorintis automobilio savininkas.

Dabar masažuokliai gali būti įrengiami keturiose sėdynėse, o gale esantis valdymo pultas leidžia priekinę keleivio sėdynę nustumti toli į priekį ir taip sudaryti galimybę ištiesti kojas. Su tikrai įspūdinga 23 garsiakalbių „Mark Levinson“ aparatūra ir gale įrengta DVD sistema LS salonas taip virsta nepaprasta poilsio oaze.

Kaip įprasta, „Lexus“ klientai renkasi siūlomus įrangos paketus ir papildomai moka nebent už pasirenkamą kėbulo spalvą ar aksesuarus. Todėl kainyne rodoma LS kaina yra artima galutinei pardavimo kainai.

Dydis – ne viskas

Bet pasaulis nėra tobulas, ir 5,2 m ilgio LS nuvilia trečdaliu mažesniems automobiliams būdingais trūkumais. Pavyzdžiui, 1,8 m ūgio vairuotojui sėdant į savo vietą, būtina palenkti galvą. Aukštesniems žmonėms salone nebus daug vietos, bet tai galima pataisyti, atsisakant stoglangio. O sėdint gale kliudo tai, kad po priekinėmis sėdynėmis yra mažai vietos pėdoms pakišti. Ir galvai vietos tikrai nėra tiek, kiek galima tikėtis šios klasės automobilyje.

Dar vienas erzinantis sprendimas – jutikliniu kilimėliu valdoma informacinė ir pramogų sistema. Važiuojant nelygiu keliu, naudotis ja pasidaro nedovanotinai nepatogu. Blogiausia tai, kad ši sistema valdo daug automobilio funkcijų, įskaitant sėdynių šildymą, vėdinimą ir masažą.

Visiškai netikėtos didžiojo LS silpnybės tuo nesibaigia. Pradėjus važiuoti sunku suprasti, kodėl elegantiško hibridinio sedano salone turi taip garsiai girdėtis variklis ir kodėl jo pneumatinės pakabos komfortas nė iš tolo neprilygsta tam, ką siūlo vokiečiai.

Neišnaudotos galimybės

Nors ir turi keistų silpnybių, LS yra klusnus, saugus ir išmanus automobilis. Ir jis turi kuo sužavėti kartu išlaikydamas konkurencingą kainą. Tiems, kas priims jo silpnybes, galima prognozuoti ilgą ir malonų bendrą gyvenimą.

Vertinant kitų gamintojų siūlomas alternatyvas, lieka vokiškosios „Audi“, BMW ir „Mercedes“ trijulės didieji sedanai A8, 7 serija ir S klasė. Jie brangesni ir brangiau prižiūrimi, bet gali patenkinti didžiausių perfekcionistų poreikius. Taip pat negalima pamiršti ir kiek mažesnio, bet labai įdomaus „Volvo S90“.

Lieka keista tik tai, kad „Lexus LS“ kūrėjai neišnaudojo visų galimybių, kurios atrodo ranka pasiekiamos. Patobulinus pakabą, nuslopinus nebūtinus išorinius garsus salone ir sutvarkius keletą smulkmenų LS būtų gerokai patrauklesnis. Gal tai reiškia, kad verta pakentėti iki artimiausio modelio atnaujinimo.

