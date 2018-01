Detroitas laikosi tradicijų: galia ir dydis – svarbūs, kaip visada

Tarptautinėje Šiaurės Amerikos automobilių parodoje NAIAS – dešimtys naujovių, kurias nustelbė Arnoldo Schwarzeneggerio pristatytas kultinės G klasės „Mercedes“ įpėdinis, galingi amerikietiški automobiliai.

Tarptautinė Šiaurės Amerikos automobilių paroda („North American International Automobile Show“ – NAIAS) tradiciškai pripažįstama kaip viena iš svarbiausių pasaulyje, nors jos reikšmei vis didesnę konkurenciją sudaro tiek Niujorko, tiek Los Andželo automobilių parodos. JAV išlieka antroji pagal dydį pasaulyje automobilių rinka. Įprasta, kad amerikiečiai salonuose dažniausiai renkasi visureigius, krosoverius ir pikapus. Todėl atrodo logiška, kad tokie automobiliai dominuoja ir parodos stenduose.

Nuo sausio 14 dienos parodos ekspozicija atvira žiniasklaidos atstovams ir specialistams. Plačiosioms masėms ji bus atverta tik nuo sausio 20 iki 28 d.

Metų automobiliai

Jau 24 metus iš eilės Detroito parodoje paskelbiami ir Šiaurės Amerikos „Metų automobilio“ konkurso nugalėtojai. Amerikiečiai apdovanojimus skirsto į tris kategorijas: pirmoji – „Metų automobilis“, kitos dvi – „utility vehicle of the year“ ir „truck of the year“. Pastarųjų dviejų kategorijų pavadinimai neturi tikslių atitikmenų lietuvių kalboje, tačiau pirmoji apima krosoverius, vienatūrius ir nedidelius SUV automobilius, o antroji – didelius visureigius ir JAV ypač populiarius pikapus. Pirmasis titulas atiteko „Honda Accord“, antrasis – „Volvo XC60“, trečiasis – „Lincoln Navigator“.

Konkurso rengėjai praneša, kad „Honda Accord“ komisiją papirko stiliumi, salono erdve, gera įranga ir važiavimo savybėmis.

„Volvo XC60“ pagirtas dėl didesniam modeliui XC90 prilygstančios prabangos ir patrauklumo. „Jis pavyzdingai važiuoja, o protingas įrangos pasirinkimas leidžia įgyti ir gerą vertę“, – pranešime cituojamas vienas iš komisijos narių.

Pasak pranešimų, didelis aukštos klasės visureigis „Lincoln Navigator“ pelnė įvertinimą dėl naujovių ir įvaizdžio.

Nauja G klasė

Bene ryškiausia Detroito naujiena tapo antrosios kartos „Mercedes-Benz“ G klasės visureigis, kurį kartu su koncerno „Daimler“ vadovu Dieteriu Zetsche pristatė p. Shwarzeneggeris. Nuo 1979 m. be esminių pakeitimų gamintas pirmosios kartos modelis buvo sukurtas, tenkinant kariuomenės poreikius, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais, pasiūlius galingas ir prabangiai įrengtas versijas, tapo labai vertinamu elitiniu visureigiu. Norėdami pabrėžti senojo modelio išskirtinumą, gamintojai Detroito parodai parengė originalią instaliaciją: milžiniškame dirbtinio gintaro kube „įstrigusį“ 1979 m. gamybos G klasės automobilį.

Naujasis G klasės visureigis išoriškai atrodo labai panašus į pirmtaką, bet jo stačiakampės kėbulo linijos slepia daugybę techninių naujovių. Jis taip pat bus labai komfortabilus, brangus, galingas ir greitas, tačiau gamintojai žada padaryti ir ekonomiškais varikliais varomas, sunkiam darbui pritaikytas G klasės versijas.

Naujienos amerikiečiams

Peržvelgiant Detroito naujienas, turtingai ir išrankiai rinkai skirti produktai nustelbia aplinką tausojančias technologines naujoves. Skaitant atsiliepimus amerikietiškų automobilių naujienų portaluose akivaizdu, kad skaitytojus itin džiugina tokios premjeros, kaip 5 litrų darbinio tūrio variklio varoma „Ford Mustang Bullit“ versija. Jie tikisi, kad šįkart NAIAS parodoje pamatys naujos kartos „Chevrolet Corvette C8“ su pirmą kartą gale įkomponuotu premjeriniu varikliu, ir neslepia nusivylimo, kad naujos kartos sportinis kupė „Toyota Supra“ debiutuos tik kovo mėnesį Ženevos automobilių parodoje.

Iš masėms skirtų naujienų galima paminėti naują Šiaurės Amerikos rinkai skirtą kompaktinį sedaną „Volkswagen Jetta“ ir didelį sedaną „Toyota Avalon“. Jie abu atskleidžia gamintojų siekį patraukti ir tradicinius sedanus vertinančių klientų dėmesį.

Amerikos rinkoje garantuota sėkmė laukia ir tokių Detroito parodos naujienų, kaip pikapai „Ford Ranger“, „Ram 1500“ ar „Chevrolet Silverado“.

Iš viso pasaulio

Japonijos gamintojui „Nissan“ priklausančios prabangių automobilių markės „Infiniti“ atstovai į Detroitą atvežė koncepcinį automobilį „Q Inspiration“. Nors iš išorės jis gali priminti „Tesla Model S“, po japonų gaminio kapotu slepiasi kintamo suspaudimo laipsnio variklis, kurio galios ir taršos charakteristikos, pasak gamintojų, gali konkuruoti tiek su benzininiais, tiek dyzeliniais, tiek hibridiniais varikliais.

NAIAS paroda pasirinkta ir visiškai naujo BMW krosoverio X2 premjerai, savo rengiamą kozirį Detroite atskleidė ir „Lexus“. „LF limitless“ pavadintas didelis SUV automobilio prototipas šio gamintojo gamoje užimtų vietą virš dabartinio modelio „Lexus RX“ ir leistų japonų „premium“ segmento markei konkuruoti su didžiaisiais vokiškais ir britiškais aukštos klasės visureigiais.

„Honda“ paskelbė su naujomis jėgomis kimbanti į hibridinės pavaros technologijas ir parodė visiškai naują vidutinės klasės modelį „Insight“, kuriam tenkanti misija – pralaužti ledus konkuruojant su „Toyotos“ hibridiniais modeliais.

Kinų automobilių markės dar neįžengė į JAV rinką, tačiau kiniški koncepciniai automobiliai jau ne pirmą kartą pasirodo Detroito parodoje. Šįkart tai – „GAC Motor“ ir „Byton“ gamintojų sukurti serijiniai ir koncepciniai automobiliai.

Rūpi ir technologijos

Tiesa, negalima sakyti, kad didelės Detroito naujienos užgožė dėmesį technologijoms: sekmadienį parodoje JAV transporto sekretorė Elaine Chao skaitė pranešimą ir akcentavo naujų technologijų plėtrą, žadėjo artimiausią vasarą tinkamai reglamentuoti savavaldžių automobilių naudojimą.

„Technologija jau yra – dabar lieka tik klausimas, kaip mes reglamentuosime jos naudojimą, kartu užtikrinsime saugumą“, – sakė p. Chao.

Tokie jos pareiškimai neabejotinai turi džiuginti ne vieną automobilių ir išmaniųjų technologijų pramonės milžiną.

