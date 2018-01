Klastingas kopas Dakare geriausiai įveikti sekėsi Juknevičiui su Vaičiuliu

5-ajame Dakaro lenktynių etape Lietuvai atstovaujantys trys automobilių ekipažai trasą pabaigė pirmajame 20-tuke. Geriausiai iš jų pasirodė Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio ekipažas „Craft Bearings“. Pats p. Juknevičius po finišo teigia kiek pykstantis ant savęs.

Etapą visi trys ekipažai pabaigė geriau nei pradėjo. Ponas Juknevičius su p. Vaičiuliu užėmė 17-ą vietą – nuo lyderių iš Prancūzijos Stephane'o Peterhanselio ir Jeano Paulo Cottreto atsiliko 1 val. 5 min. 14 sek.



Benediktas Vanagas su Sebastianu Rozwadowskiu („General Financing Team Pitlane“) atvažiavo 18-ti, nuo pirmosios vietos atsilikę 1 val. 9 min. 41 sek. O Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno komanda „Agrorodeo“ buvo 20-ti, atsiliko 1 val. 12 min. 6 sek.



Ekipažai iš Lietuvos 5-ajame etape startavo iš palyginti žemų pozicijų: Vaidotas Žala ir Saulius Jurgelėnas – 28, Antanas Juknevičius ir Darius Vaičiulis – 32, Benediktas Vanagas su Sebastianu Rozwadowskiu – 56.



Bendrojoje lenktynių įskaitoje „Craft Bearings“ ekipažas užima 21-ą vietą, „Agrorodeo“ – 22-ą, o „General Financing Team Pitlane“ – 32-ą. Bene vienvaldžiu automobilių įskaitos lyderiu tapo p. Peterhanselio ekipažas.



Šiame etape lenktynininkams teko įveikti San Chuano de Markona–Arekipa atkarpą. Lenktynininkų laukė rimti iššūkiai Tanakos smėlynuose. Jie vėjų sunešti taip, kad susidaro įspūdis, jog tai kalnų grandinė, besidriekianti kelias dešimtis kilometrų. Be to, tokioje trasoje kilo grėsmė įstrigti klampiame smėlyje. Tačiau dar iki starto organizatoriai nusprendė kiek palengvinti dalią ir bene 40 km atkarpą, einančią per vaidnamąsias didžiąsias kopas, išbraukti iš maršruto.



Tačiau tai nė kiek nesumažino pavojų. Štai iš varžybų teko pasitraukti lyderiu laikytam Sebastienui Loebui, kuris patyrė avariją kopose.



Juknevičius: šiek tiek ant savęs pykstu

„Truputį pykstu ant savęs – pirmoje dalyje prakirtome ratą ir negalėjome pademonstruoti viso greičio. Nors vieta gera, bet viduje save vis tiek stumi dar labiau į priekį, ypač, kai tiek daug mašinų pirmoje dalyje strigo, buvo gera galimybė pašauti į priekį. Pamatėm Loebą duobėje, aplinkui dešimtys ekipažų ratus suka iš tos duobės bandydami išvažiuoti, o jo šturmanas visiems kelią rodo“, – pranešime spaudai cituojamas p. Juknevičius.

Kita vertus, lenktynininkas pasiektu rezultatu liko patenkintas.

„Reikėjo atkovoti vakar prarastas pozicijas tai šiandien davėm gazo kaip reikiant, gale buvome šiek tiek nuklydę, bet viskas gerai. Rezultatas tinkamas.“



Vanagui prireikė kastuvų

Ponas Vanagas šiame etape susidūrė su keliais nedideliais iššūkiais: nuleistu ratu bei nežymiu paklydimu. Be to, lenktyninko komanda broliams Coroneliams sustojo paskolinti „sandtrackų” –specialių paklotų, padedančių išvažiuoti iš smėlio.

„Šiandienos greičio ruožas iš dviejų dalių – pirmoji praėjo gana sklandžiai, nepaisant to, kad buvome prakirtę ratą. Penkios minutės sustojimo keičiant jį. Antroji dalis su ganėtinai sudėtingomis kopomis ir iš esmės vienas pagrindinis dalykas yra tas, kad pasiklydom. Manau, kad praradom labai nemažai laiko, bet nepaisant to, greičio ruožą įveikėm, dar teko truputėlį kastuvais pasimosikuoti, turint galvoje, kad vakar buvo tokia viena iš sudėtingiausių dienų mano gyvenime, tai šiandieną truputį geriau”, - pranešime cituojamas p. Vanagas.



Nors didesnių techninių problemų ekipažas išvengė, be nuostolių neapsiėjo: „Sustojome prie brolių Coronelių, jie paprašė„sandtrackų” kad paskolintume, pasižiūrim, kad neturim – pametėme. Kai pameni „sandtrackus” supranti, kad nereikia užstrigti.“



Kiek anksčiau ekipažas prarado ir vieną iš galinių automobilio sparnų. Ponas Vanagas sako, kad taip ir nepastebėjo, kur šis liko.

„Kai mes sustojome pirmoje greičio ruožo dalyje keisti ratą, aš pamačiau, kad sparnas mosikuojasi. Šiaip niekur mes jo nekabinom. Matyt, atmosferos poveikis labai didelis. Žinote, automobiliuose visos nereikalingos detalės nukrenta, bet greičiui tai įtakos nedaro, o bivake turime kitą, tad užsidėsime ir būsime kaip nauji”, - pasakoja p. Vanagas.





„Agrorodeo“ – apie kopas-žudikes

„Kopos tikrai žudikės - daug užstrigusių kolegų. Pamatėm tą košmarą ir tinkamai sumažinom padangų slėgį“, – savo „Facebook“ paskyroje po pirmosios atkarpos pranešė p. Žalos ir p. Jurgelėno komanda.



„Agrorodeo“ ekipažas pirmojoje 5-ojo etapo dalyje sugebėjo važiuoti devinti, tačiau vėliau kopose teko kiek paklaidžioti ir buvo prarastas bent pusvalandis.



„Pradžioje buvome kaip ir smagiai įsibėgėję, sunkiausias kopas prašokom pirmu bandymu. Ten nemažai mašinų buvo įstrigę, ant Loebo „Peugeot“ vos neužlėkėm. Antroje dalyje daug laiko sugaišom paklydę, bet ten, man rodos, klydo nemažai ekipažų. Saulius sugebėjo atrinkti teisingą kursą ir nepraradom nei vieno taško. Tikiuosi, ryt pavyks stabiliau važiuoti“, – pranešime spaudai cituojamas p. Žala.



Šturmanas Jurgelėnas nevengė kritikos sau ir teigė, kad kopose buvo galima pasirodyti geriau.



„Norėjosi sulįsti į smėlį kaip driežui ir nesirodyti: per mano klaidas praradom 30-40 minučių. Pirma greičio ruožo dalis fantastiškai sklandi, antroje Vaidas lėkė puikiai, tačiau papildomi pasivažinėjimai dėl navigacijos bėdų gerokai pablogino rezultatą. Reikės gerokai patobulėti ateityje“, – sakė p. Jurgelėnas.



[infogram id="107b3d9e-eedf-4793-86d8-e2eefcd47e9c" prefix="bnK" format="interactive" title="KOPIJA: Dakaro trasa"]



