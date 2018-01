Dakaro ralio 4 diena: kelionė per kopas

Ketvirtoji Dakaro ralio diena įsiminė sunkiomis trasomis per kopas.

Bardauską užbūrė kopos

Pirmasis finišą pasiekė vienintelis motociklininkas iš Lietuvos Balys Bardauskas. Ketvirtame etape, išankstiniais duomenimis, jis užėmė 98 vietą.

„Kopose buvo sunkiausia. Daug motociklų buvo strigę. Pats buvau įstrigęs. Kėliausi motociklą kopose, buvo labai sunku. Visus punktus paėmiau. Baudos negavau. Bet labai gražūs vaizdai, labai gražūs. Labai gražios kopos. Galėčiau mėnesį laiko važinėti, jei nereikėtų kitur važiuot“, – „Agroverslo komunikacijos“ pranešime spaudai cituojamas Bardauskas.

Pranešime taip pat primenama apie fesh-fesh reiškinį (taip pavadintos labai smulkios dulkių smiltelių sankaupos, nusėdančios kopų žemumose). Etape nesėkmės lydėjo net lyderius. Iš Dakaro ralio pasitraukė praėjusių metų motociklų klasės nugalėtojas, britas Sam Sunderland‘as. Lyderiui atsinaujino nugaros skausmai.

Dar prieš šį etapą per tris pirmas dienas nubyrėjo apie 15% motociklininkų. Statistika rodo, kad Dakaro finišo nepasiekia nuo 30 iki 50% jį pradėjusių motociklininkų.

Jei taip ir klostysis toliau ketvirtasis etapas, Bardauskas turėtų gerokai pakilti aukštyn. Prieš ketvirtąjį etapą B. Bardauskas bendroje įskaitoje klasifikavosi 115-oje pozicijoje.

Žala – 25-as

Netrukus finišą pasiekė ir Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno ekipažas, 4 etape finišavęs 25 numeriu. Feisbuke „Agrorodeo“ komanda skelbė: „Mes finiše!!!“

Jiedu šią dieną pavadino itin sunkia. Ponas Žala su p. Jurgelėnu trasoje užtruko 6 val. 6 min. 18 sek. Bendroje automobilių įskaitoje po keturių etapų „Agrorodeo“ ekipažas pakilo į 24-ią vietą.

Komanda praneša, kad greičiausi ketvirtame Dakaro ralio greičio ruože buvo Sebastienas Loebas su Danieliu Elena, 330 km bekelę įveikę per 3 val. 57 min. 53 sek. Iš varžybų po avarijos pasitraukus Cyriliui Despres ekipažui, o Nasserui Al-Attiyah praradus daug laiko kopose, S. Loebas pakilo į antrąją vietą bendroje įskaitoje ir čia tik septyniomis minutėmis atsilieka nuo Stephane‘o Peterhanselio su Jeanu-Paulu Cottret.

Pasakodamas apie greičio ruožą po finišo, p. Žala išskyrė smėlio audrą – važiavimas tokiomis sąlygomis, anot lenktynininko, primena judėjimą iš paskos sunkvežimio.

„Turėjom šiokių tokių negandų, o po to teko su šiupeliu daug darbuotis, labai pavargome. Kapstėmės gal tris kartus ir taip vyriškai. Jau kai sėdom, tai sėdom – galvojau, Saulius duos man su lopeta per galvą. Tada dar smėlio audra prasidėjo. Kai pusto smėlį, labai nemalonu važiuoti – nesimato reljefo. Visą laiką atrodo, kad priekyje „Kamaz“ važiuoja. Išdalinom visus ratus, kuriuos turėjom, finišavom be laisvų“, – įspūdžius pasakojo lenktynininkas.

Ponui Jurgelėnui didelį įspūdį paliko itin aukštos kopos ir gilūs kanjonai. Ekipažas ne kartą matė dideles avarijas patyrusius automobilius – tiek nuo kanjonų nukritusius, tiek per kopas persivertusius.

„Pirmoje dalyje buvo reikalų. Pradėjo variklis gesti, bet mechanikai pirmame techniniame aptarnavime kažką pabūrė ir paskui lėkėm be tos bėdos. Tada važiavom, pradūrėm padangą. Teko pasikast nemažai – ir per savo klaidas, ir kopos įspūdingos bei smėlėtos buvo. Diena karšta. Buvo momentas kai važiavom tiek, kiek leido stuburai“, – įvairias kelio atkarpas prisiminė šturmanas.

Paskolino ratus Juknevičiui, Vanagas užstrigo

Greičio ruožo finiše „Agrorodeo“ komandos „Toyota Hilux“ pasirodė be sveikų atsarginių ratų. Vieno prireikė patiems, o dar du paskolino kitam lietuvių ekipažui – Antanui Juknevičiui ir Dariui Vaičiuliui. Šiems ketvirtame Dakaro etape pačių vežamų atsarginių ratų neužteko. Finišą jie pasiekė valanda vėliau ir užėmė 30-ą vietą, o bendroje įskaitoje rikiuojasi yra 25-i.

Benedikto Vanago ir Sebastiano Rozwadowskio automobilis patyrė techninių gedimų bei avarijų, tad finiše jų 17.30 val. vietos laiku (00.30 val. Lietuvos) dar nebuvo.

Trečiadienį Dakaro dalyviai startuos penktame etape. Jis išsiskirs savo kilometražu – automobilių ekipažams teks įveikti 932 km distanciją, iš kurių 267 km sudarys greičio ruožas. Visas Dakaro dalyvių karavanas persikels iš San Chuan de Markonos į Arekipą.

Greičio ruože motociklininkai startuos atskirai nuo automobilių, tad pastarųjų vairuotojai vėl neturės papildomo orientyro – motociklų paliktų vėžių. Taip pat tai paskutinė diena, kai pasiekiamas bivuakas Peru. Ketvirtadienį sportininkai iš Arekipos keliaus į Boliviją – La Pasą.

Trasa

Šiais metais maratonas vyksta 40-ąjį kartą, be to, jau 10-ąjį – Pietų Amerikoje. Jo trasa vėl grįžta prie Ramiojo vandenyno ir į Peru smėlio kopas.

Trasa drieksis per tris valstybes: lenktynių startas sausio 6-ąją duodamas Peru sostinėje Limoje, po kelių dienų dalyviai atvyks į Boliviją, kurios mieste La Pase numatyta viena poilsio diena. Maratono finišas – sausio 20 d. Argentinoje, Kordobos mieste.

Visas lenktynių trasos ilgis sudarys apie 9.000 km. Maždaug pusė nuotolio bus greičio ruožai, likusi pusė – važiavimai tarp jų.

7 ruožai iš 14-os numatyti smėlio kopose – tai rodo, kad jubiliejines lenktynes vėl galima pagrįstai vadinti dykumų maratonu. Be to, daugiau nei 5 lenktynių dienas sportininkai praleis didesniame nei 3 km aukštyje, kai dėl mažo deguonies kiekio pasunkės fizinis žmonių aktyvumas ir sumažės vidaus degimo variklių galia.

