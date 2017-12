„Lexus LC“ – emocinis užkratas iš Tekančios saulės šalies 

„Jeigu mes būtumę laikęsi tradicijų, nebūtume sukūrę nieko panašaus“, – tvirtina „Lexus“ dizaineriai. Naujausias jų kūrinys – didelis kupė LC taikosi į pasyvų rinkos segmentą, tačiau kalbant apie jį, retam pavyksta sulaikyti emocijas.

Šiuo metu visose pasaulio rinkose karaliauja į visureigius panašūs automobilių tipai: SUV ir krosoveriai. Todėl, kurdami strategiškai svarbius modelius, didieji automobilių gamintojai siekia, kad jie turėtų kuo daugiau madingų visureigių bruožų.

Tačiau paprastai konservatyviais sprendimais pasižymintys „Lexus“ savo markės įvaizdžio formavimui renkasi rinkoje nepopuliarius, tačiau labai elegantiškus kupė kėbulo tipus. Pavyzdžiui, 2015 metais jie pristatė vidutinio dydžio kupė modelį RC. Vien dėl menko segmento populiarumo jam būtų sunku prognozuoti komercinę sėkmę – net nekalbant apie tai, kad šiame segmente japoniškam automobiliui tenka konkuruoti su gilias tradicijas puoselėjančiais vokiškais „premium“ segmento modeliais. Tačiau japonai sakosi tai įvertinę iš anksto ir dviejų durų modelius gaminantys ne dėl komercinio rezultato, o dėl jaunesnių klientų pritraukimo.

Kitoks GT

Bet tada, kai pasirodė didysis GT klasės kupė „Lexus LC“, viskas atrodo kitaip. Tikėtina, kad šis brangus (nuo 105.560 iki 119.110 Eur) kainuojantis kupė taip pat nesulauks didelės komercinės sėkmės: į jo konkurentų sąrašą galima įtraukti tiek dvivietį kupė-kabrioletą „Mercedes-Benz SL“, tiek keturvietį kupė „Mercedes-Benz CL“, taip pat 6 serijos BMW ar „Maserati Gran Turismo“. Nepaisant to, japoniškas kupė nėra panašus į nei vieną jų. Ir tai galima tvirtinti, kalbant ne tik apie išvaizdą.

Vokiški „Lexus“ konkurentai yra tobulai išbaigti, labai solidūs, patikimi ir gerai išlaikantys vertę. „Maserati GT“ yra jau dešimtmetį gaminamas modelis, varomas charizmatiško „Ferrari“ variklio. Bet šiandien jis jau atrodo nusipelnęs važiuoti į istorijos archyvą.

„Lexus LC“ šiuos automobilius nustelbia savo stiliumi, jį suderindamas su elegantišku interjeru ir fantastišku V8 variklio gausmu. Šioje vietoje galima pridurti apie išskirtinį „Lexus“ patikimumą ir pavyzdingai išlaikomą vertę antrinėje rinkoje.

Unikali LC ypatybė – jis siūlomas su hibridine pavaros sistema: tokia versija vadinama „LC 500h“ ir varoma 3,5 litro, V6 tipo benzininio variklio, kuriam talkina elektros motoras. Bendras šios sistemos pajėgumas siekia 354 AG. To pakanka, kad beveik dvi tonas sveriantis kupė nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėtų per 5,0 sek., bet svarbiausia šios sistemos ypatybė yra maža CO2 tarša (145 g/km) ir vos 6,4 l/100 km siekiančios benzino sąnaudos. Hibridinės „Lexus“ pavaros sistemos pasižymi ir ypatingu patikimumu ir netgi palaiko aukštą hibridinių modelių išliekamąją vertę.

Ličio jonų proveržis

Įdomu tai, kad LC pralaužė dar vieną „Lexus“ konservatyvizmo barjerą: tai yra pirmasis šios markės modelis, kurio hibridinėje pavaros sistemoje esančiam elektros motorui naudojami ličio jonų (li-ion) akumuliatoriai.

Dabar net keista girdėti, kad dauguma „Toyota“ ir visi kiti „Lexus“ hibridai naudoja technologinę atgyveną – nikelio-metalo hidridų (Ni-Mh) akumuliatorius. Bet tai nėra daroma be priežasties. Ni-Mh akumuliatoriai yra sunkūs ir pasižymi nedidele talpa, bet jie yra visiškai saugūs naudojimui transporto priemonėje.

Tuo tarpu li-ion akumuliatoriai gali pradėti nekontroliuojamai kaisti tiesiog po patirto smūgio. Be to, laikas nuo laiko pasitaiko atvejų, kai jie imdavo pavojingai kaisti be jokios priežasties: prisiminkite tokiomis ypatybėmis pasižymėjusius „Samsung Galaxy Note 7“ arba „Boeing 787“ ličio jonų akumuliatorius.

Faktas, kad „Lexus“ pagaliau perėjo prie ličio jonų tecnologijos rodo kad konkurentai privertė „Toyota“ koncernui priklausantį prabangių automobilių padalinį patikėti naujesnės technologijos saugumu. Ir tai leido pasiekti, kad 20% mažesnis akumuliatorius būtų net 20 kg lengvesnis už LS 600h naudotą bateriją.

Ne hibridas

Tačiau LC yra tas retas atvejis, kai hibridinė „Lexus“ versija atrodo nepatraukli. Nes už visiškai identišką kainą gamintojas siūlo versiją LC 500 su magišku V8 tipo varikliu. 5 litrų benzininė „širdis“ pasiekia 477 AG ir yra pažįstama iš sportiškų „Lexus“ modelių RC-F bei GS-F. Šio variklio versija taip pat naudojama ir dykumų maratonams parengtuose sportiniuose „Toyota Hilux“ visureigiuose, įskaitant tris 2018 m. „Dakaro“ lenktynėse startuojančius Lietuvos ekipažus.

Būtent ši versija puikiai dera su tuo, kas automobilių pramonėje žinoma kaip „Gran Turismo“ automobilių klasė: dideli, stilingi, prabangūs ir greiti kupė automobiliai. „Lexus“ inžinieriai pasistengė, kad jų V8 tipo variklio skambesį būtų sunku su kuo nors supainioti. Štai dėl ko LC 500 yra automobilis, kuriame įrengtą 13 garsiakalbių „Mark Levinson“ garso aparatūrą norėsite įsijungti tik važiuodami lėtai, arba ilgesnėje kelionėje. Pasiekus aukščiausius variklio sūkius, išmetimo sistemoje atidaromi specialūs vožtuvai ir variklio garsas pereina į grynakraujo sportinio automobilio tonaciją, kurią pertraukia tik galingi garso pliūpsniai, 10 laipsnių pavarų dėžei perjungiant pavaras.

Sunku pasakyti, ar per 100.000 Eur už antrąjį (o gal ir trečiajį) automobilį garaže mokantis žmogus labai domėsis degalų sąnaudomis. Gamintojas deklaruoja, kad LC „apetito“ vidurkis siekia 11,5 l/100 km. Praktikoje toks rezultatas yra įmanomas, bet tik važiuojant labai nuosaikiai. Pasirinkus „economy“ vairavimo režimą, LC netgi mieste sugebėjo važiuoti, naudodamas kiek daugiau, nei 10 litrų 100 km kelio.

Bet esant labai suprantamam norui mėgautis variklio galia ar bent garsu, degalų sąnaudos tikrai viršys 20 l/100 km. Šį faktą taip pat sunku vertinti be emocijų: automobilis nė akimirkai neleidža abejoti tuo, kad kiekvienas benzino lašelis buvo sunaudotas salone esančių žmonių emocinės būsenos kėlimui iki euforijos.

Tradicijos – ne tik privalumas

Euforiją tik sustiprina visiškai neeilinis ir į nieką nepanašus LC dizainas: jį kūrę japonų dizaineriai pranoko patys save. Serijinio GT modelio prototipą – dar 2012 metais pristatytą koncepcinį modelį „Lexus LF-LC Concept“ sukūręs japonas dizaineris Edwardas Lee sako, kad toks kūrinys gali gimti tik tada, kai jo autorius yra nevaržomas tradicijų. Šis dizaineris anksčiau dirbo „Audi“, tad jis turi su kuo palyginti. Pasak jo, „Audi“ dizaineris 98% privalo laikytis markės tradicijų, o jam pasireikšti lieka tik 2% kūrybinės laisvės. Kuriant „Lexus“ automobilį, viskas yra priešingai“, – apie vos 25 metų siekiančią markės istoriją užsimena p. Lee.

Žinoma, koncepcinį modelį ruošiant serijinei gamybai, „Lexus“ dizaineriai turėjo tenkinti saugumo, gamybos ir įmonės finansininkų reikalavimus. Todėl jie įnešė šiek tiek stilistinių pokyčių, kurie nesukliudė išsaugoti prototipo stiliaus nepaprastumą.

LC konstrukcijoje rasime automobilių pramonėje nedažnai naudojamų komponentų: durelių ir bagažinės konstrukcijos gamybai panaudotas anglies pluoštu sustiprintas plastikas, o išoriniai skydai pagaminti iš aliuminio. Tai leido net 47% sumažinti durelių svorį.

Praktiškumas – ne prioritetas

Kaip galima suprasti iš pirmo žvilgsnio, LC praktiškumas paaukotas dėl išskirtinumo. Jo bagažinės netikėtai aukštomis grindimis talpa siekia vos 197 litrus – tai neprilygsta net mažo hečbeko bagažinei. Hibridinės versijos bagažinė, dėl įrengtų akumuliatorių yra dar mažesnė.

Galinės LC sėdynės tinkamos tik vaikams. Bet jeigu vairuotojo ūgis sieks bent 1,8 m, už jo sėdynės visiškai neliks vietos kojoms. Todėl šias sėdynes geriau vertinti kaip papildomą vietą bagažo ar daiktų laikymui.

Galima priekabiauti ir dėl ne paties patogiausio informacinių sistemų valdymo salone ar dėl vokiškiems „premium“ segmento automobiliams neprilygstančių informacinių sistemų, tačiau tai – viskas. LC salonas nepriekaištingai ištesi išorės dizaino pažadus: jis labai solidus, kokybiškas, patogus ir elegantiškas.

Reprezentacinis modelis

LC dinaminės savybės tikrai nenuvilia – siūlomi pasirinkti du sportiški važiavimo režimai sustandina pakabą, pakeičia akceleratoriaus jautrumą, elektroninių saugumo sistemų ir pavarų dėžės veikimo algoritmą. Standus kėbulas, žemas svorio centras ir arčiau automobilio centro „pastumtas“ variklis leido suformuoti labai harmoningą derinį. Brangiausia ir sportiškiausia versija „Sport+“ pasižymi eile, pramonėje ne dažnai sutinkamų ypatybių: jos kintamo perdavimo skaičiaus vairo mechanizmas vairuotoja visus keturis ratus, stogas pagamintas iš lengvo ir tvirto anglies pluošto, galiniame tilte sumontuotas geresnį sukibimą su keliu užtikrininantis riboto slydimo diferencialas, o kėbulo gale įrengtas automatinis sparnas kuris, priklausomai nuo greičio, keičia automobilio aerodinamines savybes.

Galvojant apie potencialų „Lexus LC“ klientą, būtų sunku patikėti, kad jį trikdytų objektyvūs šio automobilio trūkumai. Ypač – kai jų tarpe nėra nei vieno išskirtinai svarbaus. LC gali būti labai malonus kasdienis automobilis, kuris niekada neliks nepastebėtas.

Svarbu ir tai, kad iš šio gamintojo galima tikėtis pavyzdinio patikimumo ir vertės išlaikymo. Dvi variklių versijos leidžia rinktis tarp racionalaus ir tarp emocingo sprendimo, tačiau kas galvoja apie didelių kupė racionalumą?

Vertinant iš gamintojo perspektyvos – atrodo, kad jiems šįkart pavyko nepalyginamai geriau, nei prieš dvejus metus su mažesniuoju kupė RC. Jie sukūrė modelį, turintį potencialą formuoti visos markės įvaizdį. Tiesiog važinėdami gatvėse, tokie automobiliai padeda parduoti viską, kas bent kažkiek siejasi su jais.

