LTG siekia 46% branginti įkainius tranzitu per Klaipėdos uostą gabenamiems konteineriams

Grūdus vežančio traukinio sąstatas Klaipėdos uosto teritorijoje. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Geležinkelių operatorius tikina, kad siūlomi tarifai nėra galutiniai, Susisiekimo ministerija dar neturi informacijos apie ruošiamus pokyčius.

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) nuo kitų metų siūlo didinti tranzitu iš trečiųjų šalių per Klaipėdos uostą konteineriais gabenamų krovinių vežimo tarifus 46%. „LTG Cargo“ teigia, jog siūlomi tarifai nėra galutiniai, tuo metu verslas stebisi, kad tokia kainų politika vykdoma tuo metu, kai tranzitinių krovinių uoste mažėja, be to, dar labiau apsunkinama pagalba Ukrainai, iš kurios grūdai atvežami konteineriuose.

LTG grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ tokius planus verslui pristatė šią savaitę, BNS teigė Klaipėdos uosto įmonės „Vakarų krova“ vadovas Gediminas Rimkus.

„Jie („LTG Cargo“ – BNS) nori nuo Naujųjų metų padidinti tarifus būtent konteineriams, kurie ateina tranzitu būtent iš trečiųjų šalių“, – BNS sakė G. Rimkus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Šiuo metu tranzitinio konteinerio pervežimas geležinkeliu Lietuvoje kainuoja 323 Eur. Jeigu įsigalios naujas tarifas, jis sieks 476 Eur.

Anot G. Rimkaus, verslui neaišku, kodėl tarifas taip smarkiai didinamas.

„LTG Cargo“ tikina, kad nauji tarifai siūlomi įvertinus pokyčius rinkoje, sąnaudas, infliaciją ir kitus rodiklius.

„LTG Cargo“ nuolat stebi verslo aplinką ir tarifų pokyčius planuoja atsižvelgdama į situaciją rinkoje. Krovinių vežimo tarifų peržiūra įprastai pradedama rugsėjį, jos metu vertinami tokie aspektai, kaip energetinių resursų kainos, darbo užmokesčio augimas, infliacija, infrastruktūros valdytojo tarifų pokyčiai ir kita“, – BNS nurodė įmonė.

Bendrovės teigimu, siūlomi tarifai nėra galutiniai: „Šiuo metu konkrečius tarifų pokyčius įvardinti dar anksti, nes kainodaros vertinimo procesas yra tik prasidėjęs“.

„Vakarų krovos“ vadovas G. Rimkus taip pat stebisi, kad norima labiausiai didinti krovinių konteineriuose įkainius, kai valstybė deklaruoja siekį padėti Ukrainai išvežti kuo daugiau grūdų, iki Klaipėdos geležinkeliu gabenamų būtent konteineriuose.

„Buvome didžiai nustebę – ar čia politika valstybės formuojasi tam, kad apgintų lietuviškus ūkininkus, kad kaina nekristų, ar kas kita. Atvirai kalbant, nepasakė. Nustebino. Vietoj to, kad skatintų trečių šalių tranzitinius krovinius konteineriuose, būtent iš Ukrainos ateina dauguma“, – kalbėjo G. Rimkus.

„LTG Cargo“ tikina, jog nustatant naujas paslaugų kainas į verslo poziciją atsižvelgiama.

„Į šį procesą įtraukiamos ir konsultacijos su rinka – tai svarbu, siekiant geriau suprasti klientų lūkesčius bei tendencijas skirtinguose klientų veiklos sektoriuose“, – BNS teigė bendrovė.

Remiantis „LTG Cargo“ planais, tranzitinių krovinių gabenimas vagonuose į Klaipėdos uostą ir iš jo nuo kitų metų brangtų 26% iki 11,23 Eur už toną, tuščio vagono vežimas – 10% iki 190 Eur.

Pervežimus Lietuvos viduje – tarp stočių ir uosto – tiek konteineriuose, tiek vagonuose ketinama branginti taip pat 10% – atitinkamai iki 413 Eur ir 9,83 Eur už toną, tuščių vagonų pervežimas irgi brangtų dešimtadaliu iki 100 Eur.

Susisiekimo ministerija BNS nurodė, kad dar nėra gavusi informacijos apie planuojamus tarifų pokyčius, todėl jų nekomentuoja.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Grūdus vežančio traukinio sąstatas Klaipėdos uosto teritorijoje. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.