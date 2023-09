LTG per 3 metus planuoja 5,1 mlrd. Eur investicijas

Egidijus Lazauskas, LTG generalinis direktorius. LTG nuotr.

Didžioji dalis investicijų bus nukreiptos į europinės vėžės „Rail Baltica“ statybas bei su ja susijusiems projektams.

Valstybės valdoma „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė iki 2027 metų ketina investuoti 5,1 mlrd. Eur, iš kurių didžioji dalis – 3,6 mlrd. Eur – bus skirta europinės vėžės „Rail Baltica“ bei su ja susijusiems projektams. Apie tai ketvirtadienį, pristatydamas atnaujintą grupės strategiją „Integracija į Europą“ teigė Egidijus Lazauskas, LTG generalinis direktorius.

Jo teigimu, lėšos bus skirtos „Rail Baltica“ projektui, kariniam mobilumui, dabartinės vėžės signalizacijos papildomam įrengimui, Kauno intermodalinio bei Šeštokų terminalų plėtrai, taip pat investicijoms į LTG antrinę įmonę Lenkijoje „LTG Cargo Polska“.

„Žinoma, investicijos į mūsų antrinę įmonę Lenkijoje, kuri labai sparčiai auga. Tam, kad ji toliau sparčiai augtų, reikia įsigyti atitinkamus riedmenis“, – sakė E. Lazauskas.

Jis tvirtino, kad LTG svarsto apie terminalo Lenkijoje statybas, be to, per artimiausius ketverius metus planuoja plėstis Lietuvoje bei užsienyje.

„Atsiradus „Rail Baltica“ veikiančioms jungtims į Latviją ir praplėstai jungčiai į Lenkiją mes galvojame, kad per ją galėtų būti pervežta iki 5 mln. keleivių per metus“, – žurnalistams sakė Kęstutis Šliužas, LTG valdybos pirmininkas.

LTG tikisi, jog 2027 metais, palyginti su 2022-aisiais, grupės pajamos augs 67% iki 740 mln. Eur, EBITDA – 2,9 karto iki 261 mln. Eur, „LTG Cargo“ bei „LTG Cargo Polska“ krovinių srautai didės 19% iki 37 mln. t, o vietiniai ir tarptautiniai keleivių srautai – 29 proc. iki 6,2 mln. žmonių.

