Teismas priteisė „Novaturui“ sumokėti 1,65 mln. Eur netesybas bendrovei „GetJet Airlines“

„GetJet“ airlines bendradarbiavimui su „Novaturu“ įsigijo 3 „Airbus A320“ lėktuvus. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pripažinęs, kad kelionių organizatorius „Novaturas“ neteisėtai nutraukė užsakomųjų skrydžių sutartį, teismas užsakomųjų skrydžių bendrovės „GetJet Airlines“ naudai priteisė 1,65 mln. Eur netesybų bei 8%. „Novaturas“ nurodo nesitikintis reikšmingo poveikio įmonės veiklai.

Papildyta „Novaturo“ komentaru.

Pirmadienį Vilniaus apygardos teismas atmetė „Novaturo“ prašymą pripažinti, kad ir po COVID-19 karantino panaikinimo ieškovas „Novaturas“ užsakomųjų skrydžių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų bendrovei „GetJet Airlines“ neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Teismas taip pat atmetė „Novaturo“ prašymą atleisti kelionių organizatorių nuo sutartinės civilinės atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kaip nepagrįstą, pripažino vienašalį sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisė „GetJet Airlines“ naudai 1,65 mln. Eur netesybų bei 8% dydžio metines palūkanas.

Apie tai antradienį pranešė „GetJet Airlines“.

„Būtent tokio teismo sprendimo ir tikėjomės. Teismas patvirtino, kad abejotinais argumentais bandomas teisinti vienašališkas sutarties nutraukimas ir nepagrįstas ilgalaikių įsipareigojimų nevykdymas teisinės valstybės verslo aplinkoje nėra ir negali būti toleruojamas“, – sako išplatintame „GetJet“ pranešime cituojama Rūta Kulvinskaitė, „GetJet Airlines“ vadovė.

Pasak jos, prasidėjus pandemijai ir aviacijos sektoriui pajutus jos pasekmes, „GetJet Airlines“ kvietė visus partnerius kalbėtis ir visų pirma kartu ieškoti kompromisinių sprendimų.

VŽ pateiktame komentare „AB Novaturas“ aiškina, kad pirmos instancijos teismas bendrovės ieškinį ir „GetJet“ priešieškinį patenkino iš dalies: pripažino bendrovės atliktą sutarties nutraukimą nuo 2020 m. gruodžio 28 d. neteisėtu, kartu patenkindamas bendrovės reikalavimą tokiu atveju sutartį nutraukti teismo sprendimu nuo 2021 m. sausio 1 d.

„Novaturas“ taip pat buvo įpareigotas sumokėti 3.800 Eur už suteiktas paslaugas, kartu su 8% dydžio metinėmis palūkanomis, apskaičiuotomis nuo 2020 m. lapkričio 15 d.

Investavo 60 mln. Eur

Teisminis ginčas tarp „Novaturo“ ir „GetJet Airlines“ kilo dėl 2018 metais pasirašytos ilgalaikės užsakomųjų skrydžių paslaugų teikimo sutarties. Pagal ją įmonių bendradarbiavimas turėjo tęstis 6 metus, iki 2024-ųjų pabaigos. Sutartyje taip pat buvo numatyta galimybė ją nutraukti po 4 metų, t.y. 2022 metų pabaigoje.

Sutartis užsakomųjų skrydžių bendrovei garantavo itin didelį skraidymo valandų kiekį, todėl, praėjus metams nuo sutarties pasirašymo, „GetJet Airlines“ papildomai įsigijo tris „Airbus A320“ orlaivius. Investicijų vertė viršijo 60 mln. Eur.

2020 m. birželį, pasibaigus karantinui dėl COVID-19 pandemijos, „Novaturas“ iš anksto informavo „GetJet Airlines“, kad neketina tęsti sutarties po 2022 metų pabaigos. Vis dėlto, „Novaturas“, nesilaikydamas sutarties sąlygų, vienašališkai ir neteisėtai nutraukė sutartį 2020 metų pabaigoje ir siekė išvengti sutartyje numatytų netesybų.

Siekė išvengti įsipareigojimų

„GetJet Airlines“ nurodo, kad „Novaturas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas teismo pripažinti, jog kelionių organizatorius sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovui „GetJet Airlines“ neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atleisti ieškovą „Novaturą“ nuo sutartinės civilinės atsakomybės ir iš „GetJet Airlines“ priteisti 500.000 Eur depozito sumą, kurią „GetJet Airlines“ jau buvo panaudojęs dalies „Novaturo“ netesybų apmokėjimui.

Tuo atveju, jeigu teismas nepripažintų tokių „Novaturo“ argumentų pagrįstais, kelionių organizatorius teismui reiškė ir alternatyvų reikalavimą – prašė pakeisti sutartį taip, kad „Novaturas“ būtų be pasekmių atleistas nuo sutartinių įsipareigojimų.

„GetJet Airlines“ teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašė teismo pripažinti ieškovo „Novaturas“ vienašalį sutarties nutraukimą neteisėtu. Teismui nustačius, kad yra galimybė keisti sutartį, vežėjas prašė ją pakeisti taip, kad jo klientas nebūtų be pasekmių atleistas nuo sutartinių įsipareigojimų, o tokių sąlygų nenustačius, priteisti iš kelionių organizatoriaus netesybas dėl neteisėto sutarties nutraukimo.

Dabar vežėjas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas pripažino vienašalį ieškovo „Novaturas“ sutarties nutraukimą neteisėtu, nutraukė sutartį teismo sprendimu nuo 2021 m. sausio 1 d. ir priteisė „GetJet Airlines“ naudai 1,65 mln. Eur netesybas. Kadangi 500.000 Eur depozito sumą „GetJet Airlines“ jau buvo panaudojęs dalies „Novaturo“ netesybų apmokėjimui, „Novaturas“ turės sumokėti dar 1,15 mln. Eur sumą bei 8% dydžio metines palūkanas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Nesitiki reikšmingo poveikio

„Preliminariu vertinimu, minėtas teismo sprendimas reikšmingo poveikio įmonės veiklai neturės. Be to, pirmos instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, taip pat jis nėra galutinis, ir gali būti apskųstas apeliacinės instancijos teismui per 30 dienų. Bendrovė analizuos šį teismo sprendimą ir su juo susijusius argumentus bei spręs dėl galimų tolimesnių veiksmų“, – rašoma VŽ pateiktame „Novaturo“ komentare. VŽ rašė, kad šiemet sėkmingai veikiantis „Novaturas“, skelbdamas pusmečio rezultatus, pranešė ir apie padidintas metines prognozes.

„Metų pradžioje numatytą 3-5 mln. Eur EBITDA koreguojame į 6-8 mln. Eur prognozę, o grynąjį pelną vietoje 1-3 mln. į 4-6 mln Eur, – sakė grupės pranešime cituojamas Vitalijus Rakovskis, „Novaturo“ grupės vadovas.

