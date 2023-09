Latvija uždarys Silenės sienos perėjimo punktą pasienyje su Baltarusija

Latvijos-Baltarusijos pasienis. Ginto Ivuskano (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Latvijos vidaus reikalų ministerija, atsižvelgdama į didėjantį migrantų, bandančių neteisėtai kirsti valstybės sieną su Baltarusija, skaičių, planuoja uždaryti Silenės pasienio kontrolės punktą.

Per pastarąsias šešias dienas Latvijos pasieniečiai užkirto kelią 894 asmenų bandymams nelegaliai patekti į šalį iš Baltarusijos. Migrantų, bandančių neteisėtai kirsti sieną, per trumpą laiką praktiškai patrigubėjo.

Siekiant užtikrinti, kad asmenys turėtų realią galimybę atvykti į Latviją ir pateikti prieglobsčio prašymus per kuo trumpesnį laiką, turėtų būti uždarytas tik vienas, t. y. Silenės, sienos perėjimo punktas.

Krovininių transporto priemonių eismas pasienio punkte Paternieki veiks ir toliau.

Vidutiniškai per dieną per Silenės sienos perėjimo punktą į Latviją atvyksta 625, o išvyksta 605 asmenys. Vidutiniškai per dieną įvažiuoja 87, o išvažiuoja 85 sunkvežimiai.

Uždarius Silenės sienos perėjimo punktą bus lengviau perskirstyti išteklius gamtinei sienai.

„Kartu manoma, kad sumažinus Latvijos ir Baltarusijos sieną kertančių asmenų skaičių, sumažėja ir su tuo susijusi rizika. Pažymėtina, kad Baltarusijos atvira parama karo Ukrainoje veiksmams vertinama kaip papildomas rizikos veiksnys ir galimas motyvas Baltarusijai toliau siekti destabilizuoti padėtį pasienyje su Latvija“, – teigiama Vidaus reikalų ministerijos pareiškime.

Šiuo metu yra du teisėti pasienio kontrolės punktai keliuose ir vienas geležinkelyje. Trys pasienio kontrolės punktai tebėra uždaryti dėl suintensyvėjusių nelegalios migracijos srautų iš Baltarusijos.

Nuo pirmadienio iki 2024 metų vasario 10 dienos keliose su Baltarusija besiribojančiose administracinėse teritorijose išliks sustiprinta sienos apsauga. Atsižvelgdama į sparčiai didėjančią hibridinę grėsmę Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, Valstybės sienos apsaugos tarnyba padidino pasieniečių skaičių, kad sustiprintų išorinės valstybės sienos apsaugą. Pasienio sargyba taip pat paprašė papildomos paramos iš Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų ir valstybinės policijos.

