Latviai norėtų eksportuoti ukrainietiškus grūdus

Grūdus vežantis traukinio sąstatas Klaipėdos uosto teritorijoje. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Kelias iš Ukrainos į Latviją yra vingiuotas, mažo pralaidumo ir brangus, o ukrainiečiai jau dabar prašo piginti logistikos kaštus.

Latvija galėtų prisidėti prie Ukrainos grūdų eksporto per savo uostus. Apie tai, kalbėdamas per šalies nacionalinę televiziją, pasakojo Rinaldsas Plavnieksas, Latvijos geležinkelių vadovas. Jis tvirtina, kad per metus pavyktų perkraudami 0,5–1 mln. t grūdų, o šią veiklą būtų galima pradėti jau rugsėjį.

R. Plavnieksas pripažįsta, kad tai būtų brangi alternatyva, nes visi galimi geležinkelio maršrutai į Ukrainą veda per Lenkiją, kurioje yra siauroji, europinė vėžė.

Edvinsas Berzinsas, Ukrainos logistikos aljanso vadovas, geležinkelio naujienų portalui „Railfreight.com“ aiškino, kad Baltijos šalių uostai turi didelį grūdų krovos potencialą ir šiuo metu ieško krovinių, kuriais galėtų kompensuoti Rusijos sukelto karo praradimus.

Latvija šiemet skelbia apie 20–25% mažėjančius krovinių srautus, todėl šios šalies geležinkelio ir uostų įmones vilioja netgi toks komplikuotai pristatomas krovinys, kaip Ukrainos grūdai.

Tuo metu Andrii‘us Dykunas, Ukrainos žemės ūkio tarybos vadovas, „Railfreight“ aiškino, kad jau dabar geležinkelių įkainiai yra pernelyg dideli grūdų transportui, todėl tolimesniam jų eksportui per Europos uostus būtų reikalingas Europos Sąjungos įsikišimas.

VŽ rašė, kad dabar nedideli kiekiai ukrainietiškų grūdų vežami per itin didelį reikiamos krovos pajėgumą turintį Klaipėdos uostą, tačiau šią veiklą riboja nepakankamas Ukrainos ir Lenkijos pasienio pralaidumas.

