„Novaturas“ nežymiai mažina augimo tempą, pasiekė 120,7 mln. Eur pajamų

Metinis augimas, palyginti su birželio rezultatais mažėja nuo 10 iki 9%, parduota 75% visos metų programos.

Vieno didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse „Novaturo“ pajamos sausį-liepą siekė 120,7 mln. eurų – 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Bendrovės teigimu, šiemet maždaug tris kartus išaugo tolimų kelionių pardavimai, be to, bendrovė į siūlomas programas sugrąžino Vietnamo kryptį, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Novaturas“.

„Grupės mastu dar tik prasidėjus trečiajam ketvirčiui jau esame pardavę apie 75% visos metų programos. Stebime toliau augančius žiemos išankstinius pardavimus, kurie du kartus geresni nei pernai tuo pačiu metu. Žiemos asortimente tarp egzotinių kelionių skaičiuojame, kad Vietnamą renkasi kas 7-as tolimųjų kelionių klientas“, – pranešime sakė „Novaturo“ grupės vadovas Vitalijus Rakovskis.

Vien liepą įmonės pajamos siekė 20,7 mln. Eur ir, palyginti su praėjusių metų liepa, beveik nepakito (20,9 mln. Eur).

Sausį-liepą bendrovė aptarnavo 154.000 klientų (pernai tuo pat laiku – 158.000), o vien liepą – 29.500 klientų (29.600).

Dėl liepos pabaigoje Rode siautusių gaisrų ir saugumo situacijos bendrovė peržiūrėjo skrydžių į salą grafiką, dalį jų rugpjūtį perkėlė, kai kur kelionių programą optimizavo ir nukreipė dėmesį į kitas kryptis.

VŽ rašė, kad birželį bendrovė skelbė per pirmąjį pusmetį pasiekusi 10% pajamų augimą.

