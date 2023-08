Dvigubos paskirties prekių eksportą į Rytus pažabojusi muitinė rengia naują draudimų sąrašą

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g. 1/25. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo liepos pradžios Lietuvoje įsigaliojus ribojimui per sieną į Rusiją ar Baltarusiją išgabenti kai kurias dvigubos paskirties prekes, kurias galima panaudoti tiek karo pramonėje, tiek civiliniame gyvenime, Lietuvos muitinės departamentas pranešė apie 40% sumenkusį šių prekių eksportą. Teigiami rezultatai skatina plėsti ribojimų sąrašą, antradienį pranešė departamentas, žadantis rugsėjį parengti naują prekių, kurias bus siūloma drausti išvežti į Rytus, sąrašą.

Departamentas įvertino, kaip nuo liepos 3-osios, kai įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, kuriuo buvo patvirtintas 57 draudžiamų vežti į Rusijos ir Baltarusijos rinkas prekių sąrašas, sekėsi vykdyti kontrolės priemonės.

Minėtame dvigubos paskirties prekių sąraše daugiausiai yra gaminiai su mikroelektronikos ir puslaidininkių komponentais. Tarp jų yra ir orlaivių dalys, šviesolaidžiai, įvairios staklės ir pan.

Kaip antradienį surengtoje spaudos konferencijoje aiškino Darius Žvironas, Lietuvos muitinės departamento generalinis direktorius, nuo liepos 3 d. norint į Rusijos ar Baltarusijos rinkas išvežti prekes, esančias minėtame sąraše, privaloma pateikti gamintojo deklaraciją. Šioje turi būti aiškiai nurodoma, kas prekių pirkėjas, kaip jos bus naudojamos, taip pat, kad gamintojui žinoma, jog gaminiai bus vežami į Rytų rinkas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Visa grandinė nuo gamintojo iki prekių naudotojo turi būti skaidri, – sakė D. Žvironas pasidžiaugęs, kad tarp atvejų, kai eksportas buvo neišleistas arba kai deklaracijos nebuvo pateiktos, Lietuvos gamintojų nėra. – Didžiąja dalimi minėtais atvejais prekės yra ne Lietuvos gamintojų, su jais problemų nėra.“

[{"title":"Muitinė griežtina sankcionuotų prekių eksporto kontrolę","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/05/24/muitine-grieztina-sankcionuotu-prekiu-eksporto-kontrole","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1020,1021,1067,1657,1659]},{"title":"Iš Lietuvos per Rusiją ir Baltarusiją bus draudžiama išvežti kai kurias dvigubos paskirties prekes","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/06/28/is-lietuvos-per-rusija-ir-baltarusija-bus-draudziama-isvezti-kai-kurias-dvigubos-paskirties-prekes","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1067,1633,1659,2140]},{"title":"Muitinė griežtina prekių gabenimą iš Lietuvos per Rusiją ir Baltarusiją","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/06/20/muitine-grieztina-prekiu-gabenima-is-lietuvos-per-rusija-ir-baltarusija","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1067,1659]}]

Per liepą muitinės specialistai užfiksavo 117 atvejų, kai iš Lietuvos per sieną prekės nebuvo išleistos. Taip pat žinomi 132 atvejai, kai prekės nebuvo išleistos dėl to, kad gamintojo deklaracija nepateikta.

Nuo liepos 17-osios taip pat įsigaliojo ir prievolė pateikti gamintojo deklaraciją Lietuvos sienos su Rusija ir Baltarusija perėjimo punktuose tais atvejais, kai sąraše nurodytų prekių eksportas, reeksportas ar tranzitas pradedamas bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Iki pat liepos pabaigos užfiksuoti 24 atvejai, kai prekės buvo neišleistos dėl nepateiktos gamintojo deklaracijos.

Muitinės departamento vadovas pastebėjo ir tai, kad įsigaliojus sankcijoms sumenko ir eksportas iš Europos Sąjungos šalių per Lietuvos sieną. Iš viso liepą buvo eksportuota 250 mln. Eur vertės prekių mažiau nei gegužę.

Kelių dar liko

Tiesa, D. Žvironas akcentavo, jog nebūtinai tai, kad Lietuva kažkurių prekių neišleido per sieną, reiškia, kad minėti produktai Rytų rinkų nepasieks.

„Kontrolės priemones taikome Lietuvoje, kitos šalys turi kitokias priemones. Be to, egzistuoja daugiau kelių, į maršrutą teoriškai gali būti įtrauktos ir kitos šalys, turinčios sieną su Rusija“, – pasakojo jis, akcentuodamas, jog tuos atvejus, kai kartą prekių neišleidus per sieną jos grįžta, o galutinis gavėjas nurodomas kaip kita šalis, muitinės specialistai taip pat mato.

Ruošia naują sąrašą

Matydami teigiamą taikomų sankcijų poveikį, Muitinės departamento specialistai rengia dar vieną pasiūlymą, kuriuo bus siekiama apriboti galimai dvigubos paskirties prekių eksportą į Rusijos ir Baltarusijos rinką. Tiesa, D. Žvironas akcentavo, kad imtis – labai plati, todėl specialistai dirba siekdami sudaryti kuo tikslesnį sąrašą, kuris padėtų užtikrinti, jog karo pramonėje galimos naudoti prekės nepasieks šalių agresorių, bet tuo pačiu nebus sutrikdytas įprasta tarptautinė prekyba.

D. Žvironas minėjo, kad naujasis sąrašas bus parengtas rugsėjį.

Anksčiau VŽ rašė, kad Vyriausybė pritarė laikinam draudimui per Lietuvą ir iš jos sausuma vežti dvigubos paskirties prekes, kurios gali patekti į Rusiją ir Baltarusiją bei būti naudojamos karui prieš Ukrainą.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g. 1/25. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.