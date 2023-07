Be Baltarusijos trąšų likęs BKT pernai patyrė 8,5 mln. Eur nuostolių

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vakarų sankcijų suvaržytos Baltarusijos trąšų gamintojos „Belaruskalij“ trąšų krovą pernai nutraukęs Klaipėdos uosto Birių krovinių terminalas (BKT) per 2022 metus patyrė 8,5 mln. Eur nuostolių, tuo metu 2021 metais jo pelnas siekė 16,1 mln. Eur.

Bendrovė finansinę padėtį gerina išnuomodama sandėlius, parduodama turtą, be to, ji derasi dėl galimos krovos, paramą jai žadėjo ir pagrindinis akcininkas Igoris Udovickis.

Bendrovės pajamos pernai mažėjo 11,3 karto iki 8,4 mln. Eur (2021 metais – 96,1 mln. Eur), rodo Registrų centrui pateiktos BKT veiklos ataskaitos.

Pasak jų, beveik visos pajamos pernai gautos iš krovos, kuri smuko 7,8 karto – nuo 11,5 mln. tonų 2021-aisiais iki 1,47 mln. tonų pernai, o staiga nutrūkus „Belaruskalij“ trąšų krovai investuota į terminalo pritaikymą grūdams krauti.

„Kadangi esame specializuotas birių trąšų terminalas, o birių trąšų krovos rinka Klaipėdos uoste sumenko ženkliai ir staiga, bendrovė susidūrė su rimtais iššūkiais dėl tolesnės veiklos perspektyvų. Buvo priimti sprendimai dalį terminalo pritaikyti kitų krovinių sandėliavimui ir krovai. 2022 metų balandžio mėnesį pradėti dalies terminalo pritaikymo grūdinių kultūrų krovai darbai, kurie leis sukaupti sandėliavimui ir perkrauti per metus apie 1–2 mln. tonų grūdinių kultūrų. Šiam investiciniam projektui įgyvendinti panaudota apie 800.000 Eur“, – rašoma pranešime.

I. Udovickis BNS anksčiau teigė, jog terminalas galėtų krauti grūdus iš Ukrainos ir esą jau buvo pradėtos dėl to derybos.

Anot ataskaitų, praėjusių metų pabaigoje įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai beveik 4 mln. Eur viršijo trumpalaikį turtą, tačiau BKT vadovybės manymu, ji gali tęsti veiklą – šie metai jau generuoja teigiamus pinigų srautus.

„Nuo 2023 metų gegužės bendrovė pradėjo generuoti teigiamus pinigų srautus. Vedamos derybos su potencialiais klientais dėl krovos paslaugų. Birželį pasirašyta sutartis dėl penkių sandėlių nuomos“, – teigia BKT.

Pasak BKT, pagrindinis įmonės akcininkas patvirtino savo ketinimą teikti finansinę paramą, kad bendrovė būtų pajėgi veikti. Be to, BKT šiemet planuoja pasirašyti ilgalaikio turto pardavimo sutartį ir gautomis lėšomis dengti banko paskolą.

Nurodoma, jog įmonė 2019 metais gavo Šiaulių banko paskolą – 2022 metų pabaigoje negrąžinta suma siekė 4,5 mln. Eur, už paskolą įmonė yra įkeitusi įvairų nekilnojamąjį turtą, įrangą, teisę į žemės nuomą uoste ir pinigus banko sąskaitose. BKT teigia, kad laikosi visų paskolos sutarties rodiklių.

Pernai įmonė išmokėjo 2,15 mln. Eur dividendų – 2,2 karto mažiau nei 2021 metais (4,7 mln. Eur), šiemet jų nenumatoma mokėti. 2022-ųjų pabaigoje BKT iš viso turėjo sukaupusi 30,3 mln. Eur nepaskirstytojo pelno.

Ilgametis „Belaruskalij“ trąšų tranzitas per Lietuvą nutrauktas 2022 metų vasarį po to, kai vyriausybinė strateginių įmonių us sandorius tikrinanti komisija, o vėliau ir Vyriausybė nutarė, jog Baltarusijos įmonės sutartis su „Lietuvos geležinkeliais“ neatitinka šalies saugumo interesų. Pernai kovo pradžioje „Belaruskalij“ sankcijas pritaikė Europos Sąjunga.

Iki tol Birių krovinių terminale per metus buvo perkraunama apie 11 mln. tonų „Belaruskalij“ trąšų. Įmonė nurodo, jog terminalo metinis pajėgumas siekia 16 mln. tonų.

BKT šiuo metu dirba 43 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.

I. Udovickis tiesiogiai ir netiesiogiai valdo 70% BKT akcijų, o dar 30% – „Belaruskalij“. Pastaroji dėl jai pritaikytų tarptautinių sankcijų negali naudotis balso teise, ataskaitose nurodo BKT.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.