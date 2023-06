Klaipėdoje pradeda dirbti pirmieji šalyje elektriniai vilkikai

DFDS elektrinis vilkikas. Įmonės nuotr.

Danijos kapitalo keltų ir krovinių transportavimo bendrovė DFDS Klaipėdos regione pradėjo naudoti tris švediškus „Volvo FH Electric“.

„Lietuvoje esame pirmieji, pradėję teikti logistikos paslaugas elektra varomais vilkikais. Be to, į savo transporto parką Lietuvoje įtraukėme iškart tris elektrinius sunkvežimius. Tai mums ne tik padės reikšmingai sumažinti CO2 emisijas, bet ir suteiks papildomą konkurencinį pranašumą, kadangi iškart galime užtikrinti tvarų didelio kiekio krovinių pristatymą“, – aiškina bendrovės pranešime cituojamas Vadimas Radiukas, „DFDS Trucking“ direktorius.

Šie sunkvežimiai yra visos DFDS grupės mastu paskelbto 127 elektrinių sunkvežimių pirkimo dalis.

Danijos kompanija yra užsibrėžusi, kad iki 2030 metų ketvirtadalį jos transporto parko sudarytų vien elektra varomos transporto priemonės, o 2050-aisiais ji siekia tapti aplinkai neutralia bendrove.

Siekdama šių tikslų, DFDS dar pernai pradėjo teikti elektrinio transporto paslaugas Belgijoje, o šių metų kovo mėnesį Švedijos Geteborge įdarbino 20 elektrinių vilkikų – tai didžiausias elektra varomų sunkiasvorių transporto priemonių parkas Šiaurės regione. Iki 2023 metų pabaigos DFDS savo logistikos tinkle numato įdarbinti visus užsakytus elektrinius „Volvo“ vilkikus.

„Volvo FH Electric“ elektrinių sunkvežimių bendrasis svoris su kroviniu siekia iki 44 tonų, su vienu įkrovimu jie gali nuvažiuoti iki 300–380 km atstumą. Kiekvienas elektra varomas „Volvo“ per metus sutaupys apie 40 tonų CO2 emisijų. Be to, jie gerokai tyliau veikia, variklis neskleidžia vibracijų.

„Rekordinis 127 elektrinių vilkikų užsakymas ir įdarbinimas mūsų transporto tinkle padeda mums siekti ambicingų tvarumo tikslų. Tačiau vienas lauke ne karys – būtinas visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas, pradedant transporto priemonių gamintojais, infrastruktūros vystytojais, baigiant klientais, vyriausybinėmis ir savivaldos institucijomis bei pačia visuomene. Dėl tam tikrų ribojančių veiksnių, tokių kaip įkrovimo vietų trūkumas, įkrovimo laikas, elektriniai vilkikai šiuo metu geriausiai pritaikomi trumpiems, nuolat pasikartojantiems maršrutams aptarnauti“, – cituojamas V. Radiukas.

DFDS tiekimo grandinėje Lietuvoje elektriniai sunkvežimiai bus daugiausiai naudojami krovinių gabenimui trumpais atstumais Klaipėdos regione. Jų pagrindinė paskirtis bus produkcijos, skirtos vienai didžiausių pasaulyje baldų gamintojai, pervežimas iš gamybos vietų į Klaipėdos uostą.

