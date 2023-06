Pasienyje su Baltarusija nusidriekė vilkikų eilė

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Lenkijai nuo birželio įvedus papildomus apribojimus krovininiam transportui iš Rusijos ir Baltarusijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje nusidriekė ilgos vilkikų eilės – praėjusią parą jose laukė apie 1.400 vilkikų.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos duomenimis, ketvirtadienį Medininkuose eilėje laukė 470, Raigarde – 393, Šalčininkuose – 392, Lavoriškėse – 100 vilkikų. Eilėse gali tekti laukti nuo kelių valandų iki beveik dviejų parų.

Muitinė skelbia, kad Medininkuose pralaidumas praėjusią parą siekė iki septynių krovininių transporto priemonių per valandą, Raigarde – iki keturių, Šalčininkuose – iki 10, o Lavoriškėse – iki aštuonių.

Kaip skelbia LRT radijas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) padėtį keturiuose pasienio punktuose vadina stabiliai sudėtinga.

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis LRT teigė, kad uždarius Lenkijos ir Baltarusijos pasienį per Lietuvą vyksta vilkikai ne tik iš Baltarusijos ir Rusijos, bet ir kitų šalių. Anot jo, eiles lemia ir tai, kad Lietuvos pasienio punktai tokiems srautams nėra pritaikyti, be to, šiuo metu yra sugriežtinta muitinės kontrolė – su tarptautinėmis sankcijomis susijusi patikra užima daugiau laiko.

Lenkija nuo birželio 1-osios uždraudė įvažiuoti Rusijos ir Baltarusijos vilkikams. Lenkijos Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad tokiu sprendimu siekiama griežtinti sankcijų kontrolę, o spauda skelbia, kad taip reaguojama į lenkų kilmės žurnalisto Andrzejaus Poczobuto įkalinimą Baltarusijoje.

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.