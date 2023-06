Nepratęsta vairuotojų sveikatos pažyma grės išlaidomis

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo 2024 m. laiku neatnaujinus vairuotojų sveikatos pažymos galiojimo, bus stabdomas vairuotojo pažymėjimas, o tokiu atveju sukėlus eismo įvykį visa žala bus išieškoma iš kaltininko.

„Jeigu bus sustabdytas vairuotojo pažymėjimo galiojimas ir tas žmogus padarys įvykį, iš jo, kaip iš kaltininko, bus išieškota regreso tvarka visa suma, kuri buvo sumokėta trečiai šaliai“, – aiškina Algimantas Križinauskas, Transporto priemonių draudikų biuro direktorius. Tai gali tapti didžiule socialine problema.

Dabar už vairavimą nepasitikrinus sveikatos yra numatyta administracinė atsakomybė – skiriama bauda nuo 30–50 Eur. Sveikatos ministro įsakymu yra nustatyta, kad ne vyresni kaip 55 m. asmenys privalo tikrintis sveikatą vieną kartą per 10 m., asmenys nuo 56–69 m. – vieną kartą per penkerius metus, asmenys nuo 70–79 m. – vieną kartą per dvejus metus, asmenys nuo 80 m. – kasmet.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę, kad būtų sukurtas mechanizmas, kaip vairuotojai turėtų būti perspėti, kai sveikatos pažymos galiojimas eina į pabaigą ir gresia netekti vairuotojo pažymėjimo. Atsakymo iš Vyriausybės dėl vairuotojų perspėjimo sistemos bus laukiama iki rugsėjo 15 d.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak A. Križinausko, dažniausiai eismo įvykius sukelia vairuotojai iki 25 metų amžiaus – keliskart dažniau nei vyresni vairuotojai.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos kelių policijos atstovas Rytis Vosylius informavo, kad pernai dėl vairuotojų sveikatos būklės buvo fiksuoti 22 eismo įvykiai, iš jų 18 žmonių buvo vyresni nei 55 m., šiemet dėl šios priežasties įvyko aštuoni įvykiai, penki žmonės buvo vyresni nei 55 m.

„Aišku, amžius nėra vienintelis rodiklis, nes šiais metais ir 30, ir 36, ir 43 metų amžiaus vairuotojams pablogėjus sveikatai įvyko eismo įvykiai. Bet statistika rodo, kad didesnė rizika yra vyresniems asmenims“, – sakė R. Vosylius.

Posėdyje dalyvavusi lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pažymėjo, kad abejonių kelia įstatymo nuostata, jog tos pažymos neturint vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus stabdomas.

Ji taip pat siūlė pagalvoti apie vairuotojų perspėjimo sistemą, nes dalis vairuotojų net nežino apie kitąmet įsigaliosiančią tvarką, kad laiku nepasitikrinę sveikatos praras pažymėjimą.

Pasak B. Sabatauskaitės, taip pat valstybė galėtų prisiimti dalį vyresniems vairuotojams tenkančios finansinės naštos už sveikatos pažymas, nes jie išlaidų patiria dažniau nei kiti vairuotojai, o medicinos pažyma kainuoja 20–35 Eur.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.