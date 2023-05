JAV ir Jungtinė Karalystė kaltina Rusiją naudojantis badu

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Jungtinės Valstijos ir Britanija antradienį spaudė Rusiją vėl pratęsti susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų eksporto ir apkaltino Maskvą tuo, kad ji siekdama karinio pranašumo, naudojasi badu pasaulyje.

Juodosios jūros grūdų iniciatyva leidžia Ukrainai eksportuoti grūdus ir kitus žemės ūkio produktus nepaisant karo ir Juodosios jūros uostų blokados. Susitarimas 120 dienų buvo pasirašytas 2022 metų liepą Stambule, dalyvaujant Jungtinėms Tautoms, Ukrainai, Turkijai ir Rusijai. Vėliau jis buvo pratęstas iki kovo mėnesio, o tuomet – iki gegužės 18-osios.

Susitarimas padeda mažinti Rusijos invazijos į kaimyninę Ukrainą išprovokuotą maisto trūkumą ir kainų augimą pasaulyje. Tačiau Maskva neįsipareigoja trečią kartą jo pratęsti.

„Pastarosiomis dienomis Rusija vėl ėmė neleisti laivams plaukti į Ukrainos uostus paimti grūdų. Šis ciniškas veiksmas tiesiogiai lemia, kad į pasaulio rinkas ir žmonėms Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje keliauja mažiau maisto“, – reporteriams sakė Antony Blinkenas, JAV valstybės sekretorius.

„Pasauliui neturėtų reikėti kas kelias savaites priminti Maskvai nebesinaudoti žmonių badu kaip ginklu jos kare prieš Ukrainą“, – sakė jis.

Jamesas Cleverly, Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius, kalbėdamas šalia A. Blinkeno sakė, kad Rusija turėtų tuojau pat vėl pasirašyti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą.

„Visiškai neteisinga, kad Rusija naudojasi dalies skurdžiausių pasaulio tautų badu siekdama turėti svertą šio konflikto metu“, – sakė J. Cleverly.

Rusijos pareigūnai teigia nematantys pažangos dėl iniciatyvos kitos dalies, susijusios su rusiškų maisto produktų ir trąšų eksportu.

JAV tvirtina, kad maisto produktams niekada nebuvo taikomos jokios sankcijos, nors Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą yra įvesta kitų didelių suvaržymų.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.