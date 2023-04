Estijos Mugos uosto terminalas dėl sankcijų poveikio atleidžia pusšimtį darbuotojų

DBT terminalas Mugoje. Įmonės nuotr.

Į Rusijos rinką orientuota, ilgus metus sėkmingai dirbanti Estijos bendrovė neatlaiko tarptautinių sankcijų poveikio.

Iki Rusijos invazijos į Ukrainą 2022-ųjų vasarį skystų ir birių krovinių terminalus Mugos ir Silamėjos uostuose valdanti bendrovė AS DBT buvo įdarbinusi 250 žmonių. Estijos darbo registro pateikiamais duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį šis skaičius buvo sumažėjęs iki maždaug 100. O dabar ši įmonė Estijos įdarbinimo agentūrai pranešė atleidžianti 52 iš jų. Tokį sprendimą DBT nurodo priėmusi dėl to, kad Rusijai taikomos tarptautinės sankcijos verčia nutraukti per Mugos uostą vežamas rusiškas mineralines trąšas.

Estijos verslo naujienų portalas „Aripaev“ rašo, kad Ago Tiimanas, DBT atstovas, atsisakė komentuoti šią situaciją. Portalas rašo, kad prasidėjus karui, Viačeslavas Kantoras, AS DBT vadovas, sulaukė Europos Sąjungos sankcijų, dėl ko buvo užšaldyta dalis Estijoje esančio šio verslininko turto.

Dėl to Mugoje buvo įstrigę 12.000 tonų sprogių amonio salietros trąšų, kurias praėjusį lapkritį nupirko Lietuvoje veikianti Skandinavijos kapitalo žemės ūkio bendrovė „Scandagra“.

Nuo 1997-ųjų dirbanti Estijos įmonė AS DBT yra pelniusi aukščiausias vietas „Aripaev“ reitinguose.

DBT atvejis labai panašus į Klaipėdoje veikiančio Birių krovinių terminalo (BKT). Ilgus metus klestėjusio, didžiausius atlyginimus transporto sektoriuje mokėjusio ir didžiausią Europoje kalio trąšų terminalą įkūrusią įmonę pakirto jos bendraturčiui – Baltarusijos trąšų gamyklai „Belaruskalij“ pritaikytos sankcijos. Iki Rusijos karo BKT dirbo apie 140 darbuotojų, tačiau dabar iš jų likę 42.

DBT terminalas Mugoje. Įmonės nuotr.