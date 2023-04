Mobilumas be sienų visoje Europoje su naujos kartos EETS įrenginiu UTA One® next

UTA Edenred, kaip viena pirmaujančių paslaugų ir produktų tiekėjų transporto įmonėms ar savo veikloje naudojantiems transportą, jau 60 metų džiaugiasi savo klientų pasitikėjimu, teikdama visapusiškus sprendimus visoje Europoje. Be degalų ir paslaugų kortelių bei kelių mokesčių sprendimų turi visą paslaugų ir įrankių paketą, kuris palengvina automobilių parko valdymą bei leidžia sutaupyti. Dėl plataus tinklo – daugiau nei beveik 80 000 punktų 40 Europos šalių, UTA klientai turi nuolatinę prieigą prie UTA Edenred siūlomų paslaugų ir produktų, kurie būtini keliaujant, kad ir kur jų prireiktų.

Nuo šiol UTA Edenred siūlo savo klientams, turintiems transporto priemones, sveriančias virš 3,5 t, naujos kartos sąveikų atsiskaitymo įrenginį UTA One® next. Naujasis Europos elektroninės kelių mokesčių tarnybos (EETS) kabinoje montuojamas įrenginys sujungia patikrintą pirmtako UTA One® našumą su nauja išmaniąja technologija, kad valdymas būtų lengvesnis ir intuityvesnis.

Dėl suderinamumo su 4G tinklo standartu UTA One®next yra paruoštas veikti moderniausiose kelių mokesčių sistemose. OBU bus stacionariai pritvirtintas prie transporto priemonės elektros sistemos. Nuolatinis montavimas padės išvengti baudų, dažnai gaunamų dėl klaidų, kurias sukelia įrenginių montavimas prie cigarečių degiklio lizdo. Kompaktiškas naujasis įrenginys, montuojamas ant priekinio stiklo, neribos vairuotojo matomumo.

Speciali programėlė, skirta išmaniesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams užtikrins patogų ir greitą įrenginio valdymą bei leis efektyviai keisti nustatymus (pvz., ašių skaičių ar automobilio svorį). Taip pat galėsite patikrinti svarbią informaciją, pvz., aktyvius kontekstus arba informaciją apie transporto priemonę. Tiesioginiai UTA One® next vartotojai – vairuotojai, įrenginį galės valdyti naudodami jame esančius mygtukus, o ateityje jį bus galima valdyti balso komandomis.

„UTA One® next“ taip pat standartiškai pateikiamas su 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikiančia prieiga prie internetinės platformos, kuri leis automobilių parko operatoriams stebėti įrenginį. Portale galima pasitikrinti: OBU būseną, transporto priemonės duomenis ir kategoriją, ašių skaičių ar aktyvuotas mokesčių sistemas.

Su 17 mokesčių kontekstų 15 šalių, UTA One toliau išlieka išsamiausias EETS sprendimas rinkoje. Prieinamų mokesčių kontekstų pasirinkimas išlieka toks pat platus kaip ir anksčiau: šiuo metu mokečių sistemos Belgijoje (įskaitant Liefkenshoek tunelį), Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje (įskaitant Caronte keltą), Austrijoje, Lenkijoje (A4 ir e-TOLL tinklas), Vengrijoje, Bulgarijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Norvegijoje (įskaitant keltus ir greitkelių tiltus), Švedijoje (tiltai), Danijoje (tiltai) ir Šveicarijoje (įskaitant Lichtenšteiną). Tai reiškia, kad UTA One apima 17 mokesčių kontekstų 15 Europos šalių ir išlaiko savo pirmtako, kaip išsamiausio Europos elektroninės kelių mokesčių paslaugos (EETS) sprendimo, poziciją rinkoje. UTA Edenred kryptingai stengiasi prie savo pasiūlymo pridėti daugiau sistemų su UTA One® ir UTA One® next. Artimiausiu metu veiklos sritis bus išplėsta į Čekiją ir Slovakiją.

Pasirinktos sistemos pridėjimo arba pašalinimo procesą gali atlikti vartotojas arba automobilių parko operatorius UTA kliento zonoje. Visi dabartiniai UTA One® vartotojai neturi pagrindo nerimauti – visi iki šiol naudoti UTA One® įrenginiai gali būti naudojami be jokių problemų – iki baterijos veikimo pabaigos.

Kelių mokesčiai su UTA One Move – sprendimas automobiliams iki 3,5 t

Lengviesiems automobiliams ir furgonams, sveriantiems mažiau nei 3,5 tonos, UTA Edenred siūlo kelių mokesčių įrenginį UTA One Move®. OBU suteikia galimybę greitai ir be problemų sumokėti mokesčius Prancūzijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Italijoje – taip pat riboto eismo zonoje istoriniame Milano senamiestyje. Be to UTA One Move® galima naudoti mokesčiams už stovėjimą daugelyje automobilių stovėjimo aikštelių anksčiau minėtose šalyse, taip pat užsakyti keliones keltu tarp Pietų Italijos ir Sicilijos.

Dėka ilgametės patirties ir puikių transporto pramonėje vykstančių procesų išmanymo, UTA Edenred yra neprilygstama partnerė, suprantanti kliento poreikius ir teikianti tikrą pagalbą. Be pasiūlymo, pritaikyto esamiems poreikiams, taip pat teikiame profesionalias konsultacijas, palankias sąlygas ir nuolaidų paketus, kurie leidžia sutaupyti ir reikšmingai paveikti transporto parko išlaikymo išlaidas. Daugiau informacijos apie UTA paslaugas bei spendimus galite rasti čia.