M. Skuodis: gabenti ukrainietiškus grūdus į Lietuvą trukdo eilės Ukrainos–Lenkijos pasienyje

Marius Skuodis, susisiekimo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ukrainietiškus grūdus geležinkeliu į Lietuvą per Lenkiją sklandžiai gabenti trukdo krovininio transporto eilės Ukrainos–Lenkijos pasienyje, tačiau nuolat ieškoma sprendimų, kaip grūdų srautą padidinti, sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

„Trukdžiai yra nuolatiniai, pats neseniai lankiausi Ukrainos–Lenkijos pasienyje, pats savo akimis mačiau milžiniškas eiles, nuolat kontaktuojame su Ukrainos ir Lenkijos kolegomis“, – antradienį Klaipėdoje žurnalistams sakė M. Skuodis.

Anot jo, išsprendus krovinių grūsties problemą Ukrainos–Lenkijos pasienyje baiminamasi, kad ji nepersikeltų prie Lenkijos ir Lietuvos pasienio – „Lietuvos geležinkeliai“ tam jau ruošiasi.

„Dabar butelio kaklelis yra Lenkijos–Ukrainos pasienis, jeigu kada jis bus išspręstas, na, tas kaklelis gali pasidaryti Lietuvos–Lenkijos pasienyje, būtent dėl to geležinkeliai yra numatę tam tikras investicijas“, – teigė ministras.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ generalinis direktorius Laimonas Rimkus praėjusią savaitę BNS sakė, kad „Lietuva geležinkeliams“ nevykdant anksčiau duotų pažadų dėl žemės ūkio produkcijos pervežimų, jų krova uoste smarkiai sumažėjo.

Įmonės vadovo manymu, per beveik metus Lietuva nesugebėjo susitarti dėl sklandaus ukrainietiškų grūdų pervežimo į Lietuvą per Lenkiją, dėl to dabar neišnaudoja geros galimybės padidinti uoste mažėjančią krovą.

M. Skuodis sako, kad sprendimų šiuo klausimu Lietuvoje ieškoma kiekvieną dieną.

„Jeigu klientas kažkuo nepasitenkina – infrastruktūra, pajėgumais, pervežimais, mūsų įmonių, verslo tikslas yra susėsti kartu prie bendro stalo ir ieškoti tų sprendimų, kas yra – aš esu įsitikinęs – daroma kiekvieną dieną“, – teigė ministras.

Jo teigimu, krovinių pralaidumas Ukrainos–Lenkijos pasienyje padidėtų iš ten į Klaipėdos uostą perkėlus grūdų patikrą.

„Lietuvos geležinkeliai“ nedidelius ukrainietiškų grūdų kiekius per Lenkiją į Klaipėdos uostą pradėjo gabenti pernai gegužę. Svarbiausias iššūkis čia yra skirtingos geležinkelių vėžės – Ukrainoje ir Lietuvoje tebenaudojama rusiška, o Lenkijoje – europietiška vėžė, dėl to pasienyje tenka keisti sąstatų riedmenis.

Bendrovės „LTG Cargo“ vadovė Eglė Šimė pernai BNS yra sakiusi, kad įmonė į uostą galėtų vežti daugiausia apie 3 mln. tonų Ukrainos grūdų per metus – šešis sąstatus po maždaug 1.300 tonų per parą.

Žemės ūkio ministerijos Tarptautinių ryšių ir eksporto skatinimo skyriaus vedėjas Antanas Venckus sako, kad iš tikrųjų galimas pervežti kiekis yra dešimt kartų mažesnis – apie 0,3 mln. tonų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Marius Skuodis, susisiekimo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.