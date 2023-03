Estijos geležinkeliai šiemet prarado pusę krovinių

Geležinkelis Estijoje. „Operail“ nuotr.

Darbo apimtys radikaliai mažėja, operatoriui atsisakius rusiškos ir baltarusiškos kilmės prekių.

Per du šių metų mėnesius Estijos geležinkeliais gabenta kiek daugiau negu 1,9 mln. t krovinių – perpus mažiau nei pernai sausį ir vasarį, rodo nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti duomenys.

Krovinių srautai praėjusį mėnesį siekė maždaug 0,9 mln. t ir buvo kiek daugiau nei dešimtadaliu kuklesni nei sausį ir 48% menkesni nei pernai vasarį.

Krovinių apyvarta per mėnesį per mėnesį sumažėjo beveik 5%, o per metus sunyko 51,5% iki 64,6 mln. t kilometrų.

Per du šių metų mėnesius krovinių apyvarta siekė 132,5 mln. tonkilometrių ir buvo apytikriai perpus mažesnė nei prieš metus.

2022-aisiais Estijos geležinkeliais gabenta 17,7 mln. tonų krovinių – 24,3% mažiau nei užpernai.

VŽ rašė, kad Estijos geležinkelių operatoriai, kaip ir jų kolegos Lietuvoje ir Latvijoje, praranda krovinius dėl tarptautinių sankcijų karą Ukrainoje sukėlusiai Rusijai ir Baltarusijai, kurių tranzitiniai kroviniai istoriškai sudarydavo didelę dalį per Baltijos šalis vežamų krovinių.

