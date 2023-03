„Girtekos“ įmonių grupę ir „Sirin“ valdanti „ME investicija“ keičia pavadinimą

Naujasis UAB „ME investicija“ pavadinimas. Įmonės nuotr.

Investicine veikla užsiimanti M. Railos ir E. Liachovičiaus bendrovė keičia pavadinimą į „Willgrow“.

2010 m. įsteigta UAB „ME investicija“ („Willgrow“) šiuo metu yra „Girteka Group“, didžiausią transporto parką Europoje valdančios logistikos bendrovės, bei „Sirin Development“, pramoninio nekilnojamojo turto vystytojo, kontroliuojanti įmonė. Taip pat bendrovė skelbiasi aktyviai investuotojanti į investicinius fondus bei potencialius steigėjus visame pasaulyje.

„Willgrow“ turi aktyvių investicijų valdytojų ir patarėjų komandą ir veikia kaip aktyvi investuotoja į privataus kapitalo, rizikos kapitalo, nekilnojamojo turto ir kredito fondus bei perspektyvias įmones visame pasaulyje.

Bendrovės pranešime cituojamas Mantas Ranonis, „Willgrow“ generalinis direktorius, aiškina, kad naujasis įmonės pavadinimas simbolizuoja komandos misiją. Deklaruojamas angliškas įmonės moto yra „There is growth where there is a will“ – „augimas yra ten, kur yra valia“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Willgrow“ per savo šeimų biurus valdo Mindaugas Raila (90%) ir šiemet iš „Girteka Group“ vadovo pareigų ketinantis pasitraukti Edvardas Liachovičius (10%).

VŽ rašė, kad pastaruoju metu „Girtekos“ įmonių grupė reikšmingai pertvarkoma pagal bendrovių veiklos pobūdį ir geografiją, o iki šiol buvusi vadovaujančioji įmonė „Girteka Logistics“ pervadinta į „Everwest“, atskirta nuo grupės ir paskirta krovinių vežimui į Rytų šalis.

[{"title":"„Girteka Logistics“ išskaidoma į keturias atskiras bendroves","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2022/07/14/girteka-logistics-isskaidoma-i-keturias-atskiras-bendroves","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1067]},{"title":"„Girteka Logistics“ pervadinama ir atskiriama nuo grupės","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/02/08/girteka-logistics-bus-pervadinta-ir-atskirta-nuo-grupes","category":"PREMIUM","profiles":[1016,1026,1067,1633,1659]},{"title":"Šeimos biuro „ME investicija“ valdytojas: dugnas jau buvo","url":"https://vz.lt/rinkos/2023/02/15/seimos-biuro-me-investicija-valdytojas-dugnas-jau-buvo","category":"PREMIUM","profiles":[1014,1016,1050,1056,1067,1633,1669,1873]},{"title":"Keičiasi „Girteka Group“ vadovas","url":"https://vz.lt/transportas-logistika/2023/03/20/keiciasi-girteka-group-vadovas","category":"ARTICLE","profiles":[1016,1031,1067]}]

Naujasis UAB „ME investicija“ pavadinimas. Įmonės nuotr.