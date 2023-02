„Novaturo“ grupė sausį gavo 45% daugiau pajamų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šį sausį „Novaturo“ grupė fiksuoja 10,7 mln. Eur pajamų, o tai – 45% daugiau nei 2022 m. sausį, kai siekė 7,4 mln. Eur.

Vienas didžiausių kelionių organizatorių Baltijos šalyse dalijasi, kad šį sausį aptarnavo apie 10.300 klientų, o lėktuvų užpildymo rodiklis siekė 96%.

Bendrovė skaičiuoja, kad per sausį pardavė 25% daugiau kelionių artėjančiai vasarai, lyginant su pernai, be to, viršijo 2019 m. rezultatus.

„Tęsiasi jau rudenį pradėtas stebėti ryškus išankstinių užsakymų augimas, kuris glaudžiai susijęs su teigiamais keliautojų įpročiais, kai kelionės planuojamos vis labiau iš anksto“, – nurodo „Novaturo“ grupė, kurios akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ akcijų biržoje.

Bendrovės teigimu, sausį vidutinis laikas nuo kelionės įsigijimo iki kelionės pradžios siekė 4 mėnesių laikotarpį ir buvo aukščiausias per pastaruosius kelerius metus.

„Praėjusių metų pradžioje vidutinis laikas nuo įsigijimo iki kelionės pradžios buvo du mėnesiai, o antroje metų pusėje artėjo link trijų mėnesių ir toliau nuosekliai auga. Pozityvūs keliautojų elgesio pokyčiai, vis ryškėjanti išankstinio atostogų planavimo tendencija suteikia užtikrintumo įmonei toliau kryptingai siekti ambicingų, tvaraus augimo tikslų, drąsiau planuoti tolimesnius veiklos žingsnius“, – sako Vitalijus Rakovskis, „Novaturo“ vadovas.

VŽ rašė, kad ir kiti kelionių organizatoriai – „Tez Tour“ bei „Coral Travel“ taip pat jau gruodį pastebėjo, kad auga išankstinių kelionės paketų pardavimai.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.