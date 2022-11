„Tallinna Sadam“ grynasis pelnas šiemet paaugo 25,4%

Kruizinis laivas Talino uoste. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Penkių uostų Estijoje valdytoja „Tallinna Sadam“ (Talino uostas) pranešė per tris šių metų ketvirčius uždirbusi 24 mln. Eur grynojo pelno – 25,4% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Įplaukos didėjo 14,7% iki 93,5 mln. Eur, o suderintas EBITDA – 13,7% iki 46,9 mln. Eur.

Trečiojo metų ketvirčio įplaukos augo 12,6% iki 36,3 mln. Eur, EBITDA – 5,4% iki 18 mln. Eur, grynasis pelnas – 10,7% iki 11,7 mln. Eur.

Per devynis šių metų mėnesius bendrovė investavo 12,4 mln. Eur (2,2 mln. Eur daugiau nei tuo pat metu pernai), iš jų liepą–rugsėjį – 3,5 mln. Eur (1,2 mln. Eur daugiau).

Pranešime nurodoma, jog pajamų ir pelno augimą tiek per pirmuosius devynis mėnesius, tiek ir trečiąjį ketvirtį lėmė toliau sparčiai atsigaunantis keleivių pervežimo verslas, kuris atsvėrė neigiamą sankcijų poveikį krovinių gabenimo verslui.

Kita vertus, neigiamas Rusijai įvestų sankcijų poveikis bendrovės veiklai buvo mažesnis nei tikėtasi, šiemet jis vertinamas 2,5 mln. Eur, sankcijoms įsigaliojant palaipsniui.

Per tris šių metų ketvirčius perkrauta 13,897 mln. t krovinių – 21,5% mažiau nei prieš metus, o krova vien tik trečiąjį ketvirtį per metus sunyko 33,2% iki 4,370 mln. t. Tuo tarpu keleivių srautai per tris ketvirčius išaugo 2,3 karto iki 5,337 mln. žmonių, o trečiąjį ketvirtį – 86,5% iki 2,533 mln. žmonių.

„Tallinna Sadam“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq“ Talino vertybinių popierių biržoje. 67% bendrovės akcijų valdo valstybė, 33% – investiciniai fondai, pensijų fondai, privatūs investuotojai.

