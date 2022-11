Latvijos ir Lenkijos geležinkeliai bendradarbiaus vežant anglis

Kraunama anglis Rygos uoste. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Latvijos „Latvijas dzelzcelš“ ir Lenkijos „Polskie Koleje Panstwowe“ susitarė dėl reguliaraus anglies ir kitų krovinių pervežimo geležinkeliais iš Rygos uosto į Malaševičės stotį Lenkijos rytinėje dalyje.

Latvijos geležinkelių infrastruktūros valdytojos ir pervežimų operatorės valdybos pirmininkas Maris Kleinbergas pareiškė, jog atsižvelgiant į dabartinę nestabilią krovinių gabenimo padėtį regione, toks susitarimas yra labai svarbus – Lenkijos geležinkelių įmonės suinteresuotumas anglies bei kitų krovinių gabenimo iš Latvijos reguliarumu turėtų padidinti jų srautus jau dabar ir ateityje.

„Polskie Koleje Panstwowe“ valdybos pirmininkas Krzysztofas Maminskis teigė, kad Lenkijos geležinkeliai yra suinteresuoti plėtoti krovinių gabenimą per Latvijos uostus. Dabar per Latvijos uostus ir geležinkeliais planuojama per mėnesį atgabenti tiek anglių, kiek jų telpa mažiausiai į du laivus. Šiuo metu vieno tokio laivo krovinys jau keliauja į Lenkiją.

K. Maminskis tikisi, kad tai bus naujas Europą jungiantis transporto koridorius.

M. Kleinbergas pasidžiaugė sėkminga bendradarbiavimo pradžia ir pabrėžė, kad „Latvijas dzelzcelš“ yra pasiryžusi jį tęsti, nes bendrovės pajėgumai leidžia gabenti didelius krovinių kiekius tarp Latvijos ir Lenkijos.

