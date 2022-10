Didžiausias Europos uostas 0,3% padidino krovos apimtis

Roterdamo uostas šiemet tikisi išlaikyti praėjusių metų krovos apimtį. Irmos Ozturhan nuotr.

Nyderlanduose esantis Roterdamo uostas stebi Rusijai taikomų sankcijų poveikį, didinantį SkGD ir anglių bei mažinantį konteinerių krovą.

Nyderlandų Roterdamo pranešė per tris šių metų ketvirčius perkrovęs 351,034 mln. t krovinių – 0,3% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Per pirmąjį ketvirtį perkrauta 113,6 mln. t, per antrąjį – 119,9 mln. t, per trečiąjį – 117,5 mln. t krovinių.

Pranešime pažymima, jog krovos struktūroje šiemet įvyko esminių pokyčių, kuriuos lėmė karas Ukrainoje, dėl jo Rusijai įvestos sankcijos bei pasaulinių energijos išteklių srautų persiskirstymas. Pavyzdžiui, kaip alternatyvą rusiškoms gamtinėms dujoms Europa gerokai daugiau importavo anglių ir suskystintų gamtinių dujų (SkGD), o sumenkusi prekyba su Rusija gerokai sumažino konteinerių srautus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Konteinerių krova mažėjo 4,4% iki 10,997 mln. TEU, o krovinių juose – 8,6% iki 106,787 mln. t.

Skystų krovinių srautai augo 3,9% iki 157,953 mln. t, iš jų žaliavinės naftos – 5,4% iki 78,172 mln. t, SkGD – 73,8% iki 8,620 mln. t, o naftos produktų – sumenko 13,1% iki 42,068 mln. t.

„Ro-ro“ krovinių padaugėjo 15% iki 20,657 mln. t, kitų generalinių krovinių – taip pat 15% iki 5,813 mln. t.

Birių krovinių krova padidėjo 2,9% iki 59,824 mln. t, iš jų anglių – 24,8% iki 21,691 mln. t, o rūdų ir žemės ūkio produkcijos – sumažėjo atitinkamai 17,9% iki 18,767 mln. t ir 14,8% iki 5,929 mln. t.

Anot pranešimo, nors makroekonominis klimatas neatrodo perspektyvus, Roterdamo uosto direkcija tikisi, kad krovinių srautai didžiausiame Europos uoste šiemet išliks praėjusių metų lygyje.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Roterdamo uostas šiemet tikisi išlaikyti praėjusių metų krovos apimtį. Irmos Ozturhan nuotr.