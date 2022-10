Viceministrė: spalį atidaromas geležinkelio maršrutas į Italijos Triestą kroviniams

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvai ir Italijai neseniai susitarus plėtoti naujus geležinkelių maršrutus tarp Kauno, Triesto ir Monfalkonės uostų Italijoje, jau spalį atidaromas krovinių maršrutas į Triestą.

„Nuo spalio mėnesio paleidžiame krovinių maršrutus į Triestą. Tas leis iš dalies kompensuoti praradimus (krovinių vežimo dėl geopolitinių priežasčių – BNS)“, – pirmadienį Seimo Darbo partijos frakcijos posėdyje pranešė Loreta Maskaliovienė, susisiekimo viceministrė.

„Bet neturėkime vilčių, kad per vienerius metus geležinkelių krovos ar krovinių vežimo srautai iš Rytų į Vakarus pasikeis į vakarinę pusę“, – pridūrė ji.

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) ir Italijos logistikos įmonės rugsėjo pradžioje susitarė plėtoti naujus geležinkelių ir kito transporto maršrutus tarp Kauno, Triesto ir Monfalkonės per Duisburgą Vokietijoje, taip pat tarp Baltijos jūros regiono, Skandinavijos bei Italijos.

Marius Skuodis, susisiekimo ministras, tuomet sakė, kad per Triesto uostą į Skandinaviją keliauja Turkijos ir kitų regiono šalių krovinių srautai. Be to, atidarius intermodalinį terminalą Kaune auga krovinių apimtys Vokietijos kryptimi, todėl dabar tinkamas metas judėti iki šiaurės Italijos.

VŽ jau rašė, kad „LTG Cargo“ balandį pradėjo reguliarius pervežimus iš Kauno intermodalinio terminalo į Duisburgą Vokietijoje.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.