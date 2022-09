„Ford Trucks“ pristato naują vilkiką: 100% elektrinį, taupesnį, valdomą autonomiškai

Viena didžiausių pasaulio automobilių gamintojų patvirtino ambicingą tikslą: planuojama, kad iki 2030 m. 50% „Ford Trucks“ parduodamų sunkvežimių Europoje sudarys transporto priemonės su nuline anglies dvideginio emisija. Hanoveryje vykstančioje „IAA Transportation 2022“ parodoje „Ford Trucks“ pristato pirmuosius visiškai elektrinius sunkvežimius, žengdama didžiulį žingsnį tvarumo link sunkiasvorių krovininių transporto priemonių kategorijoje. „Ford Trucks“ F karta pasiūlė technologijas, kurios tenkina įvairius klientų poreikius: nuo nulinės emisijos iki autonominių transporto priemonių.

„Ford Trucks“ – vienintelis kompanijos „Ford“ sunkiasvorio krovininio transporto priemonių pasaulinis prekės ženklas – Hanoveryje, Vokietijoje, rugsėjo 20–25 d. vykstančioje svarbiausioje tarptautinio mobilumo, transporto ir logistikos parodoje „IAA Transportation 2022“ pristato savo pirmuosius 100% elektrinius sunkvežimius. „Ford Trucks“ akcentuoja, kad sukurtos inovacijos ir naujos kartos technologijos padės išlaikyti aukštas įmonės pozicijas gamybos, dizaino, produktų vystymo, naujų ryšio technologijų srityje ir sudarys sąlygas klestėti verslui. Ilgesnę nei 50 metų sunkiasvorių krovininių transporto priemonių kūrimo patirtį turintis „Ford Trucks“ parodoje „IAA Transportation 2022“ pristato F kartos sunkvežimių transformacijos rezultatus, tarp kurių planai dėl nulinės anglies dvideginio emisijos sprendimų, įspūdingos naujos specifikacijos ir savybės, kurios užtikrins aukštas įmonės pozicijas gamybos, dizaino ir produktų vystymo srityje.

Beje, „Ford Trucks“ 2018 m. Hanoveryje laimėjo prestižinį „International Truck of the Year 2019“ titulą su F-MAX modeliu, o dabar grįžo parodyti naujausių pasiekimų nulinės emisijos srityje. Įmonė, anksčiau pasirašiusi Europos automobilių gamintojų asociacijos (angl. The European Automobile Manufacturers' Association, ACEA) deklaraciją dėl perėjimo prie nulinės emisijos vežant krovinius, neseniai paskelbė savo tikslą: 2040 m. pardavinėti tik nulinės emisijos sunkiasvores krovinines transporto priemones. F kartos transformacijos rezultatai, apimantys visiškai elektrines transporto priemones su integruotomis ir autonominėmis transporto priemonių technologijomis, reiškia, kad „Ford Trucks“ yra dar vienu žingsniu arčiau savo tikslo.

Tikslas 2030 m.: 50% parduodamų sunkvežimių – su nuline anglies dvideginio emisija

„Ford Trucks“ viceprezidentas Serhanas Turfanas teigia, kad „įgyvendindami F kartos transformaciją, jau 2030 m. 50% mūsų pardavimų Europoje sudarys transporto priemonės su nuline anglies dvideginio emisija“. „Ford Trucks“ naujos kartos visiškai elektrinė transporto priemonė, sukurta vadovaujantis principu „Esame partneris kelyje, kuris rūpinasi savo klientais ir užtikrina verslo klestėjimą“. Ji išsiskiria pažangiomis ryšio funkcijomis ir siekia būti labai konkurencingu Europos rinkoje dėl savininkams patrauklių bendrųjų sąnaudų.

„Atstovaudami inovatyvų prekės ženklą įsiklausome į savo klientų poreikius, susitelkiame į mokslinių tyrimų plėtrą, kad rinkai pateiktume pažangiausias naujos kartos technologijas. Todėl iš esmės mūsų tikslas – padėti sumažinti kelių transporto veiklos sąnaudas ir anglies dvideginio emisiją bei padidinant transporto priemonių parko produktyvumą, – sako S. Turfanas. – Sustiprinti pozicijas Europoje dabar yra mūsų aukščiausias prioritetas. Remdamiesi sėkme dabartinėse rinkose iki 2024 m. planuojame pasiekti 50 Europos šalių. Vadovaudamiesi ES žaliuoju kursu ir „Ford“ pasaulinio tvarumo tikslais mes žengiame didelį žingsnį šio siekio link – 2040 m. savo elektriniais sunkvežimiais užtikrinti nulinį anglies dvideginio išmetimą ir išsiplėsti Europos rinkose. Artimiausias tikslas, – kad iki 2030 m. 50% Europoje parduodamų transporto priemonių būtų su nuline anglies dvideginio emisija.“

Sunkvežimiai su elektriniais varikliais suteiks daug privalumų

„Ford Trucks“ visiškai elektrinis sunkvežimis, kurio naudingoji apkrova yra 18–26 tonos, pasižymi puikiu manevringumu ir siūlo daug privalumų, įskaitant geresnes mėnesio energijos sąnaudas palyginti su transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais. Pavyzdžiui, energijos sąnaudos sumažės beveik perpus, o išlaidos priežiūrai, matyt, sumažės dviem trečdaliais, nes elektrinėse transporto priemonėse yra mažiau judančių dalių, kurioms reikia priežiūros.

Be to, daugelis Europos šalių skatina verslą investuoti į elektrines transporto priemones. Visi šie veiksniai daro teigiamą poveikį bendroms išlaidoms. Prognozuojama, kad „Ford Trucks“ visiškai elektrinio sunkvežimio išlaidos per 4 metus bus mažesnės palyginti su dyzelinėmis transporto priemonėmis, kurių įsigijimui ir išlaikymui nebus teikiama jokia parama.

Beje, Hanoverio parodoje „Ford Trucks“ komanda demonstruoja savo sukurtas technologijas integruotam ir autonominiam vairavimui. Jos lankytojai gali išbandyti nuotolinio vairavimo technologijas ir valdyti „F-Max“ testavimo trasoje Eskišechire (Eski?ehir, Turkija), esančioje už 2.000 km. Komanda pristato „Ford Trucks CARE“ ekosistemą, kuri siūlo programinės įrangos, darbingumo, elektromobilumo, finansinių sprendimų ir pritaikymo paslaugas.

Naujos funkcijos palengvina vairuotojų ir automobilių parko vadovų gyvenimą

„Ford Trucks“ atstovai taip pat informuoja, kad naujos „ConnecTruck“ funkcijos palengvina vairuotojų ir automobilių parko vadovų gyvenimą. „Ford Trucks“ savo automobilius paverčia duomenimis valdomais, integruotais mobilumo produktais, aprūpintais naujos kartos technologijomis, kurios klientams suteikia didžiulę naudą. Tarp naujausių technologijų – ir GPS pastovaus greičio palaikymo bei daugialypės terpės sistemos, kurios palengvina vairuotojų ir automobilių parko vadovų darbą, siekdamos kuo ilgiau išlaikyti transporto priemones kelyje ir pasiekti jų 100% veikimą.

„Ford Trucks“ taip pat siūlo saugesnius, greitesnius ir efektyvesnius transportavimo sprendimus su autonominėmis technologijomis. „Ford Trucks“ inžinierių sukurta „Level 4 Highway Pilot“ savaiminio vairavimo technologija leidžia vairuotojams savo transporto priemonėmis autonomiškai važiuoti tarp H2H (angl. Hub-to-Hub) logistikos centrų. Kaip vienas svarbiausių transporto pramonės elementų, „Ford Trucks“ nuo šiol galės pasiūlyti daug saugesnį, greitesnį, ekologiškesnį ir, svarbiausia, žymiai patikimesnį transportą. „Ford Trucks“ nuotolinio vairavimo technologija leidžia vairuotojams nuotoliniu būdu prisijungti prie autonominės transporto priemonės ir ją vairuoti ypatingais atvejais, kai autonominės operacijos metu reikalinga žmogaus pagalba.

Dar viena „Ford Trucks“ sukurta technologija – autonominis atbulinis transporto priemonės statymas. Jis supaprastina parkavimą, nes ši funkcija leidžia autonomiškai važiuojančiam sunkvežimiui prisiparkuoti prie pakrovimo ir iškrovimo rampų kaip patyrusiam sunkvežimio vairuotojui.

Lietuvoje vienintelis oficialus „Ford Trucks“ atstovas ir distributorius yra UAB „Fleeton“, „Autokurto“ įmonių grupės narys. „Autokurtas“ – „Ford Trucks“ serviso partneris bei laikinas importuotojas.

„Ilgainiui visą „Ford Trucks“ prekybos veiklą planuojama perduoti į „Fleeton“ rankas. Visais klausimais dėl „Ford Trucks“ esamų ir naujų produktų kviečiame kreiptis į mus iš karto po parodos – operatyviai ir kvalifikuotai pasistengsime atsakyti į visas užklausas, pateiksime įpareigojančius pasiūlymus su aiškiomis kainomis bei pristatymo terminais“, – sako „Fleeton“ komercijos vadovas Tomas Rainys.