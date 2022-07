TTLA: dėl įsigaliojusio Mobilumo paketo Europoje daugėja tuščių vilkikų

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Tuščių vilkikų reisų be krovinių skaičius Europos Sąjungoje vėl pradėjo augti dėl įsigaliojusių Mobilumo pakelto reikalavimų, praneša Tarptautinis transporto ir logistikos aljansas (TTLA).

ING banko vertinimu, tuščių vilkikų reisus be krovinių didina tiekimo grandinių neapibrėžtumas ir nenuspėjamumas bei nuo šių metų vasario įsigaliojusi Mobilumo paketo nuostata dėl vilkiko grąžinimo į įmonės įsisteigimo šalį kas 8 savaites.

Tuščių krovininių vilkikų kelionių dalis Bendrijos keliuose sudaro beveik penktadalį visų važiavimų. ING banko duomenimis, tuščių reisų skaičius ES keliuose pradėjo augti nuo 2019 metų. Iki to laikotarpio Europos kelių transporto efektyvumas tolygiai gerėjo.

„Atsižvelgiant į krovinių srauto tarp Rytų ir Vakarų disbalansą, tuščių vilkikų važiavimų skaičius, nepaisant pastangų rasti sprendimą, augs“, – prognozuoja ING banko ekspertai.

Povilas Drižas, TTLA vadovas, patvirtina, kad reikalavimas grąžinti vilkikus į jų registracijos šalį didina tuščių reisų skaičių ir Lietuvos transporto įmonėms.

„Daugybė vilkikų, užuot gabenę krovinius, priversti tuščiais reisais važiuoti į jų registracijos šalis. Vien Lietuvos sieną kiekvieną dieną kerta apie tūkstantis vilkikų, iš kurių absoliuti dauguma – be krovinio, arba iš dalies pakrauti“, – pažymi P. Drižas.

Jo teigimu, neigiamą poveikį jau patyrė Rytų Europos vežėjai, ypatingai mažesnės įmonės, kurioms sudėtinga užsitikrinti papildomų krovinių grįžtamiesiems reisams dėl ribotų rinkos perspektyvų į jų veiklos centrus ir iš jų.

„Pernai Europos Komisija paskelbė tyrimą, kuriame konstatuota, kad prievolė grąžinti sunkvežimį sukels transporto sistemos neefektyvumą ir padidins tuščių krovinių reisus, aplinkos taršą ir spūstis. Panašu, kad šios prognozės pildosi“, – nurodoma TTLA pranešime.

Komisijos vertinimu, vien dėl reikalavimo vilkikus grąžinti į įmonės įsisteigimo šalį kelionių be krovinių skaičius didės 1,9 mln. per metus. Dėl to anglies dvideginio emisijos didės 2,9 mln. tonų, o azoto oksidų ir kietųjų dalelių tarša didės atitinkamai 619 ir 221 tonomis per metus.

VŽ rašė, kad Mobilumo paketo nuostatos keičia visos Europos transporto rinką, tačiau kai kurie Lietuvos vežėjai pastebi, kad dalis pokyčių jiems suteikia netikėtų progų. Vakarų Europoje priversti antrines įmones steigti stambieji Lietuvos vežėjai teigia, kad jų kalibras suteikia didesnių nei daugumos vakarietiškų kompanijų galimybių. Be to, Mobilumo paketo retinamos vežėjų gretos Europoje augina transporto deficitą, o tai leidžia kelti kitų sektoriaus dalyvių veiklos maržą.

