G. Nausėda: Baltarusija logistiką, sukurtą grūdams, gali panaudoti karinės technikos gabenimui

Grūdai iš Ukrainos į Baltijos šalių uostus negali būti gabenami per Baltarusiją, nes sugadinti ir tam tikslui vėl suremontuoti geležinkeliai Ukrainos ir Baltarusijos pasienyje galėtų pasitarnauti naujiems kariniams išpuoliams, sako Gitanas Nausėda, Lietuvos prezidentas.

„Pirmiausiai pažvelkime iš pačios Ukrainos pozicijų. Norima pasakyti, kad reikia sutvarkyti visą infrastruktūrą, sutvarkyti judėjimą taip, kad trąšos judėtų iš Ukrainos teritorijos per Baltarusiją į Baltijos šalis, ko neatsitiks taip, kad ši sutvarkyta infrastruktūra kažkuriame karo etape judės su karine technika į priešingą pusę. Jie turėtų labai atsargiai vertinti tokią perspektyvą“, – pirmadienį Krekenavoje žurnalistams G. Nausėda.

Prezidento manymu, Aliaksandras Lukašenka, autoritarinis Baltarusijos vadovas, aiškiai parodė, kad palaiko Rusijos karinę agresiją, dėl to krovinių vežimas per šią valstybę negali būti svarstomas.

„Mano manymu, pastaruoju metu situacija tik blogėjo ir Lukašenka pademonstravo esąs visiškai vienoje valtyje su Vladimiru Putinu vykdant šią bjaurią agresiją. Mano nuomonė ir vertinimas nesikeičia – turime ieškoti kitų alternatyvų“, – sakė G. Nausėda.

Jo teigimu, alternatyvų yra, o viena jų – ir grūdų vežimas iš Ukrainos per Lenkiją į jos bei Baltijos šalių uostus, tačiau šį maršrutą būtina tobulinti.

„Alternatyvų yra – tai ne tik Odesos uosto atvėrimas, bet ir grūdų gabenimas per Lenkijos teritoriją į tuos pačius Baltijos ar Lenkijos uostus, ir šią alternatyvą esame praktiškai išbandę, tik dabar sąlygos eksportuoti grūdus šiuo keliu taptų lengvesnės ir tai neužimtų tiek laiko, kiek dabar“, – sakė G. Nausėda.

Jis nemato galimybių atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą – tokią sąlygą Ukrainos grūdų gabenimui per Baltarusiją kelia A. Lukašenka.

„Europos Sąjunga yra labai aiškiai nustačiusi sankcijas trąšoms, Lietuva pakartojusi tas sankcijas, ir ką – užmerksime akis ir sakysime, kad Lukašenka tapo staiga daug priimtinesnis lyderis ar padarė kažką gero, dėl ko mes turime tas sankcijas atšaukti“, – kalbėjo G. Nausėda.

A. Lukašenka ir Antonio Guterresas, Jungtinių Tautų vadovas, praėjusį penktadienį aptarė Ukrainos grūdų tranzitą į Baltijos valstybių uostus, tačiau Minskas reikalauja, kad tokiu atveju būtų sudaryta galimybė išvežti ir baltarusišką produkciją.

Šiuo metu grūdai ir kita produkcija iš Ukrainos į Klaipėdą keliauja per Lenkiją.

VŽ jau rašė, kad traukinys su Ukrainos grūdais jau pasiekė Klaipėdos uosto krovos kompaniją „Bega“. Tačiau toks transportavimas per Lenkiją visų Klaipėdos uosto galimybių neišnaudoja. Anot bendrovių, efektyvi logistika įmanoma tik per Baltarusiją. Tuomet uostas, išnaudojęs visas savo galimybes, krautų ir apie 10 mln. t grūdų, vežant per Lenkiją – tik apie 1 mln. t.

