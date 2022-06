Ukraina ir Lenkija pasirašė memorandumą dėl transporto ir krovinių apdraudimo

Geležinkelio jungtis Zolotarivkoje, Ukrainoje. Yasuyoshi Chiba (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Ukraina ir Lenkija pasirašė memorandumą dėl prekybos palengvinimo priemonių, daugiausia dėmesio skiriant prekių ir paslaugų tiekimo apdraudimui, pranešė Ukrainos ekonomikos ministerija.

Dokumentas skelbia, kad Lenkija ir Ukraina įsipareigoja sukurti aiškų draudimo apsaugos priemonių teikimo mechanizmą prekių ir paslaugų tiekimui. Tai susiję su transporto ir krovinių srautais iš Lenkijos į Ukrainą apdraudimu.

„Lenkijos ir Ukrainos vyriausybių garantijos gali būti vienas iš apsaugos variantų. Ukrainos vyriausybė svarsto galimybę deponuoti lėšas specialioje sąskaitoje arba skirti valstybinę finansinę garantiją. Tai būtų atsakomoji Ukrainos vyriausybės skiriama apsauga ir saugumo garantija Ukrainos verslo partneriams Lenkijoje“, – sakė Ukrainos ekonomikos ministrė Julija Syirydenka.

Rusijos sukelto karo, Ukrainos uostų Juodosios jūros pakrantės blokados akivaizdoje Lenkija tapo pagrindine ukrainietiškų eksporto krovinių kryptimi.

„Mūsų žemės ūkio sektoriaus ir metalurgijos pramonės ateitis priklauso nuo to, kaip greitai ir efektyviai sugebėsime išplėsti eksporto kelius į Vakarus. Dėl minėtų apdraudimo priemonių Ukrainos verslas galės pritraukti kuo daugiau Lenkijos logistikos įmonių, kurios aptarnaus augančius eksporto ir importo srautus. Be to, Lenkija tapo tarptautinės humanitarinės pagalbos Ukrainai centru – per jos teritoriją teka pusė humanitarinės pagalbos“, – pažymėjo J. Sviridenka.

Tikimasi, kad įgyvendinus šį memorandumą Ukraina dar labiau padidins prekybos su Lenkija apimtis. Pernai Lenkija buvo pagrindinė Europoje Ukrainos prekybos partnerė.

