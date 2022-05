Latvijos geležinkeliai šiemet pervežė 20,3% daugiau krovinių

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per keturis šių metų mėnesius Latvijos geležinkeliais pergabenta 9,066 mln. tonų krovinių – 20,3% daugiau nei pernai sausį–balandį, pranešė Latvijos susisiekimo ministerija.

Tarptautinių krovinių padaugėjo 22,8% iki 8,639 mln. tonų, iš jų tranzito – 26,3% iki 7,792 mln. tonų. Tranzitas per uostus išaugo 43,3% iki 6,693 mln. tonų, tuo tarpu per sausumos sienas – sunyko 26,8% iki 1,099 mln. tonų.

Vietiniai krovinių pervežimai sumažėjo 14,8% iki 427.000 tonų.

Pernai, palyginti su 2020 metais, krovinių srautai Latvijos geležinkeliais sumenko 8,9% iki 21,963 mln. tonų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Tuo metu Estijos valstybinė geležinkelių infrastruktūros valdytoja ir pervežimų operatorė „Eesti Raudtee“ pranešė per keturis šių metų mėnesius pergabenusi per 3,2 mln. t krovinių – tai yra 34,3% mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

VŽ rašė, kad „LTG Cargo“, krovinius gabenantis „Lietuvos geležinkelių“ padalinys, pranešė praėjusį kovą pervežęs taip pat trečdaliu mažiau krovinių. Didžiausios apyvartos netektys siejamos su Baltarusijai ir Rusijai įvestomis tarptautinėmis sankcijomis.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.