Šiemet Estijos geležinkelių operatoriaus pervežtų krovinių kiekis mažėjo trečdaliu

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Įsigaliojant Rusijai ir Baltarusijai taikomoms tarptautinėms sankcijoms, sparčiai mažėjo tranzitinių krovinių skaičius, tačiau dvigubai didėjo konteinerių skaičius.

Estijos valstybinė geležinkelių infrastruktūros valdytoja ir pervežimų operatorė „Eesti Raudtee“ pranešė per keturis šių metų mėnesius pergabenusi per 3,2 mln. t krovinių – tai yra 34,3% mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Daugiausiai gabenta trąšų, mineralinio kuro, chemikalų.

Bene labiausiai – dukart – iki 23.900 TEU išaugo pervežtų konteinerių srautas.

Vien tik tranzitinių krovinių sumažėjo 48,4%. iki apytikriai 1,9 mln. t.

Pernai „Eesti Raudtee“ pervežtų krovinių skaičius, palyginti su 2020 m., augo 11%, iki 12,8 mln. t. Šis srautas sudarė 55% visų Estijos geležinkeliais praėjusiais metais gabentų krovinių. Užpernai ši dalis siekė beveik tris ketvirtadalius visų pervežtų krovinių.

VŽ rašė, kad „LTG Cargo“, krovinius gabenantis „Lietuvos geležinkelių“ padalinys, pranešė praėjusį kovą pervežęs taip pat trečdaliu mažiau krovinių. Didžiausios apyvartos netektys siejamos su Baltarusijai ir Rusijai įvestomis tarptautinėmis sankcijomis.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.