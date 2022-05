Vilniuje atidarytas naujas „Renault“ ir „Dacia“ automobilių centras

„Renault“ ir „Dacia“ automobilių centas. Norberto Tukajaus (bendrovės „Sostena“) nuotr.

Ketvirtadienį Vilniuje bendrovė „Sostena“ atidarė naują „Renault“ ir „Dacia“ automobilių centrą. Tai antras bendrovės centras Vilniuje.

Bendra investicijų į automobilių centrą vertė siekia beveik 10 mln. Eur. Savanorių prospekte atidarytame beveik 5.000 kv. m ploto automobilių salone veiks ne tik prekybos erdvė, bet ir techninės priežiūros centras. Daugiau nei 3.000 kv. m skirti automobilių servisui.

„Puikiai suprantame, kad mūsų klientai ypač vertina savo laiką, todėl daug dėmesio skyrėme būtent automobilių techninės priežiūros dirbtuvėms. Be to, tiek prekybos salonas, tiek remonto dirbtuvės dirbs šeštadieniais, tad net laiko itin stokojantys mūsų klientai turės galimybę gauti reikiamas paslaugas jiems patogiu metu“, – pristatyme kalbėjo Donetas Karčiauskas, „Sostenos“ grupės prezidentas.

Automobilių techninei priežiūrai įrengta 19 naujų keltuvų, skirtų tiek lengvųjų, tiek ir komercinių automobilių priežiūros bei remonto darbams atlikti. Juose veikia važiuoklės patikros įranga, sumontuoti kompiuterizuoti šviesų, stabdžių ir amortizatorių patikros stendai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1482?placement=

Pasak „Sostenos“ atstovų, centras pritaikytas ir elektromobilių remonto poreikiams. Čia įrengta elektromobilių baterijų montavimo zona, kurioje atliekama elektros sistemų diagnostika ir remontas.

Centre įrengtos dvi skubaus lengvųjų automobilių remonto vietos: čia galima pašalinti nesudėtingus techninius gedimus be išankstinės registracijos. Be to, įrengti keturi kėbulo atkūrimo stendai, leidžiantys pašalinti skirtingo lygio deformacijas, ir speciali vieta, pritaikyta aliuminio kėbulų remontui.

Taip pat servise yra dvi plovyklos bei automobilių kėbulo dažymo dirbtuvės. Tam įtaisyta automobilių dažymo ir džiovinimo kamera „Wolf“, kurioje būtų galima dažyti ir didelių matmenų automobilius, pavyzdžiui, „Master“ furgonus.

Bendrovė pažymi, kad šiemet prekybos vietoje bus pristatyti trys nauji „Renault“ elektromobiliai: elektrinės „Master“ ir „Kangoo“ versijos, taip pat ir naujasis „Megane E-tech Electric“.

VŽ rašė, kad savo naujus centrus šiuo metu stato ir daugiau autorizuotų automobilių gamintojų atstovų. „Porsche“ atstovai stato du centrus Kaune ir Klaipėdoje, o „Tokvila“ Vilniuje artimiausiais mėnesiais turėtų atidaryti didžiausią šalyje centrą.

„Renault“ ir „Dacia“ automobilių centas. Norberto Tukajaus (bendrovės „Sostena“) nuotr.