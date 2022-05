Latvijos padangėje didėja skrydžių skaičius

Latvijos oro erdvėje per keturis šių metų mėnesius aptarnauta 60.940 skrydžių – dukart daugiau nei tuo pat metu pernai, o Rygos oro uostas pranešė per keturis šių metų mėnesius pritraukęs per 1,1 mln. keleivių – 6,8 karto daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.