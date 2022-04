„Modus Group“ metiniai rezultatai: mažiau pajamų – daugiau investicijų

„Modus Group“ ženklas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Verslininko Kęstučio Martinkėno kontroliuojamos tarptautinės įmonių grupės konsoliduotos audituotos veiklos pardavimų pajamos 2021 m. mažėjo 2,35%, iki beveik 458 mln. Eur.

Išplatintame pranešime „Modus Group“ nurodo, kad 2020 m. gautos pajamos siekė 469 mln. Eur. Grupės investicijos į įvairias veiklos sritis Lietuvoje ir užsienio rinkose, palyginti su 2020 m., augo 28%, iki 82 mln. Eur. Didžioji dalis investicijų buvo nukreiptos į atsinaujinančios energetikos ir mobilumo projektų vystymą.

„Modus Group“ veikia atsinaujinančios energetikos, mobilumo paslaugų, automobilių prekybos ir investicijų valdymo srityse.

„2021 metais netrūko iššūkių: besitęsianti pandemija ir karantino apribojimai, kylančios kuro ir elektros kainos bei infliacija, sutrikusios tarptautinės automobilių tiekimo grandinės ir sumažėjusi jų pasiūla. Tai skatino mūsų verslus ieškoti būdų, kaip prisitaikyti ir augti nepalankiomis sąlygomis, atrasti naujų veiklos nišų. Nepaisant sudėtingos ekonominės aplinkos, grupei pavyko išlaikyti pajamų lygį ir investuoti į plėtrą – įgyvendinti naujus projektus, įskaitant tuos, kurie buvo pristabdyti dėl pandemijos, taip pat imtis naujų veiklos krypčių“, – grupės pranešime cituojama Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk, „Modus Group“ valdybos pirmininkė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Augimas: mobilumas ir energetika

Didžiausias pajamų augimas 2021 m. fiksuotas „Modus Group“ mobilumo versluose. Palyginti su 2020 m., šios srities pajamos išaugo 60%, iki beveik 90 mln. Eur. Dalijimosi automobiliais segmento įmonių („CityBee“ ir „MyBee“) pajamos didėjo 17% ir viršijo 22,5 mln. Eur. Tai lėmė po karantino sušvelninimo išaugęs mobilumo paslaugų poreikis, dėl kurio buvo išplėstas „CityBee“ automobilių parkas trijose Baltijos šalyse, taip pat pristatyta nauja automobilių prenumeratos paslauga „MyBee“.

Stabilų pajamų lygį pernai išlaikė grupės atsinaujinančios energetikos verslas – „Green Genius“ pajamos per metus beveik nepakito ir siekė 33 mln. Eur. Įmonė aktyviausiai veiklą vykdė strateginėje Lenkijos rinkoje, kurioje 2021 m. įgyvendino stambius saulės energetikos projektus, pradėjo vystyti biodujų jėgaines, be to, sėkmingai pardavė anksčiau valdytą saulės elektrinių portfelį. „Green Genius“ taip pat žengė žingsnius didesnio veiklos diversifikavimo kryptimi, pradėdama vystyti pirmuosius savo vandenilio ir vėjo energetikos projektus.

Traukėsi prekyba automobiliais

„Modus Group“ automobilių prekybos verslo segmento pajamos 2021 m. siekė beveik 333 mln. Eur ir buvo 12% mažesnės nei 2020 m. Tai lėmė po pirmosios pandemijos bangos tebesitęsiantis pasaulinis automobilių pasiūlos trūkumas ir ilgesni jų gamybos terminai. Nepaisant to, pernai buvo pasirašytos prekės ženklų „Aston Martin“ ir „Ducati“ atstovavimo Lietuvoje sutartys.

Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) 2021 m. viršijo 42,8 mln. Eur: 17 mln. Eur uždirbo automobilių prekybos bendrovės, 15,2 mln. Eur – „Green Genius“, 9,3 mln. Eur – mobilumo paslaugų verslai.

Bendros „Modus Group“ investicijos 2021 m. siekė beveik 82 mln. Eur, didžioji dalis šių lėšų buvo skirtos atsinaujinančios energetikos ir mobilumo verslų vystymui. Daugiausia pernai investuota į saulės ir biodujų jėgainių parkų plėtrą – beveik 55 mln. Eur.

Palyginti su ankstesniais metais, pernai keturis kartus augo investicijos į mobilumo verslus – jos siekė beveik 26 mln. Eur ir buvo nukreiptos į „CityBee“ parko plėtrą ir automobilių prenumeratos paslaugos „MyBee“ veiklos startą.

Akcentai perspektyvai

Grupė pranešime deklaruoja, kad atsinaujinanti energetika ir mobilumo verslai ir toliau išliks pagrindine jos investicijų kryptimi. Cituojama A. Martinkėnaitė-Martyniuk aiškina, kad atsinaujinančios energetikos svarba pastaraisiais metais augo visame pasaulyje dėl stiprėjančios kovos su klimato kaita.

„Tačiau Rusijos agresija Ukrainoje priminė, kad ši sritis yra reikšminga ne tik tvarumo, bet ir energetinės nepriklausomybės dedamoji. Tai mūsų investicijoms suteikia naują prasmę ir postūmį“, – aiškina grupės valdybos pirmininkė.

Pasak jos, stebimi žmonių elgsenos pokyčiai skatina skirti dėmesį tolimesnei mobilumo paslaugų plėtrai, kai vis daugiau miesto gyventojų renkasi iš dalies ar net visai atsisakyti nuosavo automobilio ir ieško lankstesnių sprendimų. Šią tendenciją gali dar labiau sustiprinti augančios automobilių kainos ir jų išlaikymo kaštai.

„Modus Group“ yra tarptautinė įmonių grupė, šiuo metu veikianti 11-oje Europos rinkų, ji listinguojama „Nasdaq Baltic“ biržoje. Grupės pagrindinė veikla apima keturias sritis – atsinaujinančią energetiką („Green Genius“), mobilumo paslaugas („CityBee“, „MyBee“), automobilių verslą (15 prekės ženklų), grupei taip pat priklauso investicinius fondus valdanti įmonė „Modus Asset Management“.

„Modus Group“ ženklas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.