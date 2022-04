„LTG Cargo“ krovinių kiekis kovą mažėjo trečdaliu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Neigiamą poveikį iššaukė sankcijos Rusijai ir Baltarusijai, pervežimuose dominavo birūs kroviniai, išaugo naftos produktų apimtis.

Valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ kovo mėnesį, preliminariais duomenimis, pervežė beveik 2,9 mln. tonų krovinių – 32% mažiau nei prieš metus.

Krovinių apimtys smuko dėl sustabdyto baltarusiškų trąšų gabenimo ir Rusijai bei Baltarusijai paskelbtų sankcijų, pranešė „LTG Cargo“.

Vien į Klaipėdos jūrų uostą ir iš jo kovą įmonė pervežė beveik 0,9 mln. tonų krovinių, tiek pat – į Karaliaučiaus sritį ir iš jos. Vietiniai krovinių gabenimai sudarė 0,5 mln. tonų, likusiomis kryptimis – apie 0,6 mln. tonų.

Per mėnesį bendrovė pervežė apie 1 mln. tonų naftos ir jos produktų – 57% daugiau nei prieš metus. Naftos produktai daugiausiai buvo vežami į Klaipėdos uostą. Be to, pervežta beveik 0,3 mln. tonų cheminių ir mineralinių trąšų, tiek pat grūdų, apie 1,3 mln. tonų kitų produktų.

Europos Sąjungai (ES) kovo 2 dieną įvedus papildomas sankcijas Baltarusijos eksportui „LTG Cargo“ sustabdė medienos, metalų ir cemento pervežimus iš šios šalies. Dėl JAV sankcijų nuo vasario 1-osios ji nebeveža Baltarusijos kalio trąšų gamintojos „Belaruskalij“ produkcijos.

„LTG Cargo“ pernai pervežė 51,1 mln. tonų krovinių – 4,3%, arba 2,3 mln. tonų mažiau nei 2020 metais (53,4 mln. tonų). Bendrovė planavo per metus pervežti 52,4 mln. tonų krovinių – realiai jų gabenta 2,5% mažiau.

