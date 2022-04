„Lietuvos geležinkeliams“ skiriamas 155 mln. Eur papildomas finansavimas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Gintarė Skaistė, finansų ministrė, sako, kad dėl tarptautinių sankcijų pajamas prarandančiai valstybės valdomai bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) bus skirtas 155 mln. Eur papildomas finansavimas.

„Pajamos ženkliai krito dėl negalėjimo gabenti tam tikrų krovinių iš Rusijos ir Baltarusijos, todėl įmonei reikalinga parama infrastruktūros išlaikymui, pirmiausia, elektrifikacijos projekto kofinansavimui reikalingi 72 mln. Eur“, – antradienį spaudos konferencijoje apie 2022 metų valstybės biudžeto pakeitimo projektą sakė ministrė.

Anot jos, bendrovė planavo šį 398 mln. Eur vertės projektą iš dalies finansuoti ir pati, bet dėl prarandamų pajamų tokių galimybių dabar neturi.

„Tai yra didelis ir brangus projektas, iš pradžių įmonė planavo finansuoti savo lėšomis, dabar, pajamoms krentant, įmonė tokių galimybių neturi, todėl numatomas finansavimas europiniam projektui iš valstybės biudžeto“, – sakė ministrė.

LTG ketino finansuoti 201 mln. Eur elektrifikavimo projekto dalį, likusias lėšas jam skiria Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondas.

Be 72 mln. Eur geležinkelių elektrifikavimo projektui, dar 83 mln. Eur siūloma skirti kitai geležinkelių infrastruktūrai palaikyti bei kompensuoti prarastas pajamas.

„Kitos lėšos numatomos infrastruktūros išlaikymui, kadangi įmonė pajamų turi tikrai mažiau, tačiau reikia užtikrinti geležinkelių kokybę, kad eismas vyktų saugiai, tam ir yra numatoma lėšų ir tam, kad būtų užtikrinimas kokybiškas įmonės funkcionavimas, yra numatoma dalis lėšų, skirta amortizuoti pajamų netekimą, kad sąnaudos neviršytų pajamų“, – teigė G. Skaistė.

Ministrės teigimu, 83 mln. Eur yra maksimali suma, kurią LTG galės skolintis savo poreikiams.

„Tos lėšos numatomos kaip teisė skolintis, tai reiškia, kad jeigu bus toks poreikis, jis nurodytas kaip maksimalus, tos lėšos bus panaudotos, bet nebūtinai visa apimtimi tos lėšos atsidurs įmonės sąskaitoje“, – sakė finansų ministrė.

Anksčiau skaičiuota, kad dėl ES ir JAV sankcijų „Belaruskalij“ trąšoms LTG prarado apie 11 mln. tonų krovinių per metus ir dėl to negaus 61 mln. Eur pajamų. Be to, dėl ES sankcijų „Lifosos“ savininkui įmonė praras dar 2,6 mln. tonų trąšų ir 12,8 mln. Eur pajamų.

Dėl ES sankcijų rusiškai angliai ir Lenkijai atsisakius ją pirkti, LTG nebeveš 2,5 mln. tonų anglies ir praras 12 mln. Eur pajamų, o dėl Baltarusijos draudimo vežti per jos teritoriją naftą ir jos produktus bei trąšas, kurių 95% sudarė kroviniai į Ukrainą, nebebus pervežta 1,4 mln. tonos šių krovinių ir negauta 17 mln. Eur.

Marius Skuodis, susisiekimo ministras, praėjusią savaitę teigė, kad per Lietuvą gabenamų geležinkelių krovinių šiemet gali sumažėti apie 48% – nuo 51,1 mln. tonų pernai iki 26,5 mln. tonų šiemet, o LTG grupė dėl to neteks apie 150 mln. Eur pajamų.

Ministro teigimu, tikėtina, jog LTG antrinei infrastruktūros valdymo įmonei „LTG Infra“ iš valstybės biudžeto šiemet gali reikėti apie 100 mln. Eur subsidijos, 20 mln. Eur jau skirta.

