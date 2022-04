Auga vilkikų eilės Lietuvos–Baltarusijos pasienyje

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuva šiuo metu tapo viena pagrindinių krypčių, per kurias prekės gabenamos iš Europos Sąjungos (ES) į Baltarusiją, Rusiją, Kazachstaną – dėl to išaugo vilkikų eilės Lietuvos pasienyje su Baltarusija, o vairuotojams patikros tenka laukti dvi paras ar ilgiau.

Pasak Muitinės departamento, taip atsitiko, nes dėl Lenkijos pasienio postų blokados krovininiai automobiliai nukreipiami į Lietuvą.

„Arčiausiai Lietuvos esantis Lenkijos–Baltarusijos pasienio kontrolės postas Kuznica–Bruzgi šiuo metu neveikia, o kituose Lenkijos kelio postuose transporto judėjimą trikdo aktyvistų protestai ir kelio blokados. Be to, dėl karo nutrūko transporto maršrutai per Ukrainą. Šios priežastys lėmė, kad per Lietuvą pastaruoju metu gabenama daugiau krovinių“, – rašoma pranešime.

Anot departamento, net 55% krovinių į Baltarusiją turėjo būti išvežti ne per Lietuvos, o per Lenkijos pasienio postus.

Lietuvos pasienio kontrolės punktų direkcijos duomenimis, Medininkų pasienio poste pirmadienio rytą įvažiavimo į Baltarusiją laukė 460 vilkikų, Šalčininkų – 590, Raigardo – 450, Lavoriškių – 300 vilkikų. Įvažiuoti į Rusijos Karaliaučiaus sritį Kybartuose laukė trys vilkikai.

Baltarusijos valstybinio pasienio komiteto duomenimis, Vidžių kontrolės punkte eilėje stovėjo apie 10 vilkikų, Kotlovkoje – apie 350, Kamieny Lohe – apie 410, Pervalke – apie 220, Benekainių punkte – apie 480 vilkikų.

Važiuojant iš Baltarusijos į Latviją patikros laukė apie 640, o į Lenkiją – apie 720 vilkikų.

