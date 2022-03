Klaipėdą ir Niujorką sujungė konteinerių laivybos linija

MSC konteinervežis Klaipėdos uoste. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Lietuvos jūrų uostas tiesiogine jungtimi susietas su rytine JAV pakrante, į kurią kroviniai konteineriuose nukeliaus per 15 dienų.

Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas, tvirtina kad Baltarusijos ir Rusijos krovinių praradimų kontekste atrandamos naujos rinkos, o rytų šalių kroviniai jau kompensuojami vakarų šalių krovinių srautais.

„Uostas persiorientuoja ir tuo pačiu kuria naujus iššūkius jame veikiančioms krovos įmonėms, kurios turi būti pasiruošusios ne tik priimti naują krovinį, bet ir jį išlaikyti Klaipėdos uoste. Taip pat atsiveria naujos galimybės ir Lietuvos eksportuotojams ir importuotojams“, – pranešime cituojamas A. Latakas.

Jūrinė linija, į kurią įtrauktas ir Klaipėdos uostas, drieksis maršrutu Klaipėda–Gdynė–Geteborgas–Brėmerhavenas–Niujorkas–Filadelfija–Norfolkas–Klaipėda. Į Klaipėdos uostą pirmasis šia laivybos linija plaukiantis laivas įplaukė šeštadienį, kovo 26 dieną.

Šiuo metu Šveicarijos laivymos įmonė MSC Klaipėdos uostą jau yra įtraukusi į tris savo laivybos linijas.

Kovo viduryje ji Klaipėdos uostą įtraukė į NWC TO ECUADOR jūrinį maršrutą, kuriuo Klaipėda tiesiogine jungtimi susieta su Dominikos Respublikos, Kosta Rikos, Peru, Kolumbijos ir kitų šalių uostais. Kroviniai konteineriuose iš Klaipėdos uosto taip pat tiesiogiai keliauja NWC TO IPAK (angl. North-West Continent to India-Pakistan) jūriniu maršrutu, kuris Klaipėdą tiesiogine jungtimi sieja su Indijos, Pakistano, Saudo Arabijos, Džibučio, Jungtinės Karalystės, Italijos, Prancūzijos ir kitų šalių uostais.

MSC per tarpinę bendrovę valdo vieną didžiausių Lietuvos uosto įmonių „Klaipėdos Smeltę“.

MSC konteinervežis Klaipėdos uoste. Lino Butkaus (VŽ) nuotr.