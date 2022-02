Minskas: baltarusiðkø prekiø tranzitas per Klaipëdos uostà gali bûti visiðkai nutrauktas

Baltarusijos premjeras R. Haloučanka. Alexandero Astafyevo („Pool“ / TASS / „Scanpix“) nuotr.

Baltarusijos vyriausybės vadovas Ramanas Haloučanka pareiškė, jog Lietuva yra nepatikima ekonominė partnerė, ir pagrasino, kad baltarusiškų užsienio prekybos krovinių tranzitas per Klaipėdos uostą gali būti visiškai nutrauktas, „jei situacija taip ir toliau klostysis“.

Papildyta A. Lukašenkos pareiškimu, kad V. Putinas nurodė prie Suomijos įlankos pastatyti uostą Baltarusijos trąšų krovai

„Kuomet kalbama apie didelius pinigus, apie rimtus projektus, negalima dirbti su nepatikimais partneriais. Kol kas kitos baltarusiškos prekės transportuojamos tranzitu per Lietuvą, per Klaipėdos uostą. Tačiau jei situacija taip ir toliau klostysis, mes to atsisakysime. O kas tada bus kraunama Klaipėdos uoste – didelis klausimas“, – sekmadienį vakare televizijos „Belarus-1“ eteryje kalbėjo Baltarusijos premjeras.

Nepatikimomis partnerėmis kuriant ilgalaikį bendradarbiavimą pagal dabartinės Baltarusijos valdžios vizijas R. Haloučanka taip pat įvardijo Latviją bei Lenkiją.

„Mes nesikišame į (kitų valstybių) vidaus reikalus – kitaip nei, beje, Lietuvos valdžia, kuri visais įmanomais būdais stengiasi kištis į mūsų vidaus reikalus“, – sakė jis.

Anot R. Haloučankos, Baltarusija deda pastangas, kad sukurtų saugumą, atitinkantį šalies ekonominius interesus.

„Todėl kalis (kalio trąšos – red.) eis kitu keliu, jis jau eina. Ukraina ir Rusija – čia tai, kas liečia gabenimą jūromis. Daugiausia kalis keliauja į Rusiją. Vyksta gabenimas geležinkeliais Kinijos kryptimi“, – pridūrė Baltarusijos vyriausybės vadovas.

A. Lukašenka: V. Putinas nurodė pastatyti uostą Baltarusijos trąšų krovai

Tuo metu Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, jog jo kolega Rusijoje Vladimiras Putinas penktadienį nurodė Suomijos įlankos pakrantėje pastatyti uostą baltarusiškų trąšų krovai.

„Aš papašiau, kad Rusija mums padėtų – kad nebūtų biurokratinių vilkinimų, ir ne piniguose čia esmė – pinigų tam yra. Norime netoli Sankt Peterburgo pastatyti savo uostą ir jame krauti milijonus tonų krovinių. Nurodymai buvo duoti man dalyvaujant – kad statybos būtų pradėtos nedelsiant“, – spaudos konferencijoje po dviejų prezidentų susitikimo vasario 18-ąją kalbėjo A. Lukašenka.

Kita vertus jis nenurodė, kas visgi šį uostą statys – Rusijos ar Baltarusijos kompanijos. Be to, Baltarusijos prezidentas teigė nežinantis, kiek metų toks uostas būtų statomas, ir nekalbėjo apie tai, kaip iki jo veiklos pradžios bus sprendžiama baltarusiškų kalio trąšų eksporto problema, Lietuvai jį užblokavus.

Lietuvos Vyriausybė, įgyvendindama gruodžio pradžioje įsigaliojusias JAV sankcijas Baltarusijos valstybinei kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, nusprendė nuo vasario nutraukti sutartį tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir šios Baltarusijos įmonės kaip neatitinkančią nacionalinio saugumo interesų.

Pagal šią sutartį, kuri buvo pasirašyta 2018 metais ir galiojo iki 2023 metų, tranzitu per Lietuvą turėjo būti geležinkeliais gabenama ir Klaipėdos uoste perkraunama po 11 mln. tonų baltarusiškų kalio trąšų per metus.

