„Klasco“ profsàjunga á Darbo inspekcijà kol kas nesikreips

Koncerno „Achemos grupė“ valdomos didžiausios Klaipėdos uosto krovos kompanijos („Klasco“) darbuotojai kol kas nežada kreiptis į Darbo inspekciją dėl pernai neišmokėtų premijų, sako Dokininkų profesinės sąjungos pirmininkas Romas Liaudanskis.

Pasak jo, šiuo metu laukiama praėjusių metų galutinių finansinių rezultatų.

„Nutarėme šiuo metu palaukti rezultatų, kadangi tie rezultatai nėra aiškūs, jie yra neaudituoti kol kas. (...) Tik gavę audituotus duomenis mes matysime – jeigu tas pelnas buvo pakankamai normalus, mes nematome pagrindo, kodėl neturėtų būti mokamos premijos“, – BNS sakė R. Liaudanskis.

Ketvirtadienį bendrovės profesinių sąjungų atstovai ketina susitikti su „Klasco“ vadovybe. Pasak R. Liaudanskio, vadovybės inicijuojamame susitikime planuojama aptarti dėl krovos sumažėjimo kylančius iššūkius.

Tuo metu „Klasco“ generalinis direktorius Vytautas Štumbergas būsimo susitikimo išsamiau nekomentavo.

„Klasco“ vadovybė nuolat palaiko dialogą su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis. Ketvirtadienį (...) bus aptariami einamieji veiklos klausimai“, – teigiama BNS pateiktame V. Štumbergo komentare.

R. Liaudanskis BNS teigė, jog kol kas „Klasco“ darbuotojai neseks kitos grupės įmonės – Jonavos azoto trąšų gamyklos „Achema“ streikuojančių darbuotojų pavyzdžiu.

„Sekti „Achemos“ pavyzdžiu kol kas mes neturime pagrindo, todėl kad mes turime kolektyvinę sutartį“, – teigė jis.

R. Liaudanskis anksčiau BNS teigė, kad praėjusių metų pabaigoje kompanijos vadovybės buvo prašyta pakelti atlyginimus 20–25%, tačiau jie buvo padidinti vidutiniškai 4–6%. Be to, tai buvo padaryta nesitarus su darbuotojais, nors tai įpareigoja daryti kolektyvinė sutartis. Dėl to „Klasco“ profesinė sąjunga sausį buvo surengusi valandos trukmės piketą.

Dokininkų profesinės sąjungos pirmininkas „Klasco“ vadovybę taip pat kaltino nesikalbėjimu ir situacijai nepasikeitus žadėjo kreiptis į Darbo inspekciją.

Tuo metu „Klasco“ vadovybė tvirtino, kad situaciją komplikuoja dėl pasikeitusios geopolitinės padėties pablogėję įmonės veiklos rezultatai. Jų teigimu, nepaisant to, nuo metų pradžios algos padidintos beveik visiems – 90% – darbuotojų.

