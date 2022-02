Sausá keleiviø srautas Lietuvos oro uostuose augo beveik 5 kartus, bet tai tik 57% prieðpandeminio lygio

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Per pirmąjį šių metų mėnesį Lietuvos oro uostai aptarnavo daugiau nei 250.000 keleivių, kas yra 4,7 karto daugiau nei 2021 m. sausį, kai jų buvo 53.000. Taip pat aptarnauta daugiau nei 3.000 skrydžių, pernai jų buvo kiek daugiau nei 1.300.

Lyginant šį sausį su priešpandeminiu laikotarpiu (2019 metų), mėnesinis keleivių srautas pasiekė 57% buvusio lygio. Anot aviacijos ekspertų, tam didelės reikšmės turėjo, jog daugelis Europos valstybių pradėjo laisvinti ribojimus keliautojams.

Kaip pastebi Aurimas Stikliūnas, Lietuvos oro uostų aviacinių paslaugų vadovas, keleivių srautų augimo prasme labiausiai išsiskiria spartus Kauno oro uosto srautų atsigavimas – sausį čia aptarnauta daugiau nei 55.000 keleivių, kai pernai tuo pat metu šis skaičius nesiekė 10.000.

„Lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu (2019 metais), Kauno oro uostas lyderiauja atsigavimo kontekste ne tik esamo keleivių skaičiaus augimu, bet ir įvykusių skrydžių kategorijoje. Praėjusį mėnesį čia aptarnauti 659 skrydžiai, kai prieš metus šis skaičius nesiekė 300. Žvelgiant į 2019 metus, matome, kad Kauno oro uoste šio sausio keleivių srautas jau sudarė beveik 70% 2019 metų sausio lygio“, – sakė A. Stikliūnas.

Komentuodamas 2022 m. sausį A. Stikliūnas teigė, kad Vilniaus oro uostas aptarnavo 3,5 karto daugiau keleivių nei pernai tą patį mėnesį ir beveik 1,5 karto daugiau skrydžių. Tuo tarpu Palangos oro uoste šiemet aptarnauta 10.000 keleivių ir 180 skrydžių, kai praėjusių metų sausį per šį oro uostą keliavo vos 2.700 keleivių ir įvyko 82 skrydžiai.

Palyginti su 2019 m., pervežtų krovinių kiekis augo Vilniaus oro uoste – čia 2022 metų sausį keliavo apie 1.080 tonų krovinių. Tiesa, lyginant su 2021 m. sausio rezultatais, pastebima, jog srautas kiek mažėjo – praėjusiais metais per Vilnių keliavo 1.165 tonos krovinių. Kauno oro uoste per šį sausį pergabenta beveik 390 tonų krovinių, tai yra 3% daugiau, nei fiksuota praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

„Krypčių skaičiumi šių metų sausį taip pat viršijome 2021 m. Praėjusiais metais keleiviams siūlėme 56 kryptis, šiemet skaičius išaugo iki beveik 80. Svarbu paminėti tai, kad tarp populiariausių krypčių esančios Skandinavijos, Didžiosios Britanijos kryptys ir toliau augina savo apimtį, tam didelės įtakos turi minėtų regionų šalių laisvinami reikalavimai atvykstantiems“, – teigė A. Stikliūnas.

VŽ rašė, kad Lietuvos oro uostai pernai aptarnavo daugiau nei 2,5 mln. keleivių – tai yra 37% daugiau nei 2020 m. (1,8 mln.). Dėl atsigaunančio sektoriaus ir augančių kaštų, prognozuojama, kad šiemet brangs ir skrydžių bilietai.

Per pirmąjį šių metų mėnesį Talino oro uoste aptarnauta 132.500 keleivių – apytikriai penkis kartus daugiau nei pernai sausį, bet 35% mažiau nei per tą patį ikipandeminį 2020-ųjų mėnesį. Taip pat beveik penkis kartus daugiau keleivių aptarnavo Rygos oro uostas. Per pirmąjį šių metų mėnesį sulaukė 246.000 keleivių – beveik penkis kartus daugiau nei pernai sausį.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.