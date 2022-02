Baltarusija Odesoje kalio tràðø nekraus, bandë ieðkoti galimybiø ir Ventspilyje

Judita Grigelytė (VŽ) nuotr.

Baltarusijai nepavyko sutarti su Ukrainos uostų savininkais dėl kalio trąšų krovos, pareiškė Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

„Problema iškilo dėl baltarusiško kalio chlorido. Ir ne dėl to, kad tai kalio trąšos, o dėl to, kad tai yra 11-12 mln. tonų (per metus). Tai didžiulė masė, kurią reikia pergabenti. Štai čia problema. Ukrainiečiai pasiūlė, mes sutikome. Vėliau atsakė, kad ne – Odesoje nekrausime. Tai yra, jie taip pat buvo sustabdyti“, – sakė jis interviu Rusijos žurnalistui Vladimirui Solovjovui.

A. Lukašenka patikslino, kad buvo svarstomas atitinkamas Ukrainos verslo atstovų pasiūlymas dėl Baltarusijos eksportuojamų kalio trąšų krovos Odesos uostuose.

Žurnalisto paklaustas, kiek greitai nuo svarstymų pradžios neigiamo atsakymo sulaukta, A. Lukašenka sakė: „Per kelias paras“.

Jo žodžiais, dabar Baltarusija tikisi, jog šie jos eksporto kroviniai bus kraunami Rusijos uostuose.

„Su Rusija kalbamės jau seniai“, – pridūrė A. Lukašenka.

Lietuvos Vyriausybė, įgyvendindama gruodžio pradžioje įsigaliojusias JAV sankcijas Baltarusijos valstybinei kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, nusprendė nuo vasario nutraukti sutartį tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir šios Baltarusijos įmonės kaip neatitinkančią nacionalinio saugumo interesų.

VŽ rašė, kad nors Baltarusija teigia nukreipusi „Belaruskalij“ krovinius per Rusiją, tai yra melaginga informacija. Todėl Baltarusijos trąšų gamintoją „Belaruskalij“ apėmusi panika, nes kitų būdų, kaip išvežti produkciją per Lietuvą ar Ukrainą, nėra. Kol oficialusis Minskas meluoja apie neva naujus eksporto maršrutus, kalio trąšų paklausą pasaulyje pasiruošusi patenkinti Kanados „Nutrien“.

Galimybės Ventspilyje

„Belaruskalij" ieško galimybių krauti trąšas Ventspilyje, skelbia Latvijoje įsikūręs tiriamosios žurnalistikos centras „Re:Baltica“.

Kaip skelbia „Re:Baltica“, praėjusių metų spalio 5 d. į Latviją atvyko Baltarusijos delegacija, kurią sudarė transporto viceministras, valstybinių įmonių „Belaruskalij“ ir „Beltamožtrans“ generaliniai direktoriai ir Baltarusijos užsienio ekonominio bendradarbiavimo agentūros vadovas.

Nė vienas iš jų asmeniškai nėra įtrauktas į sankcijų sąrašą, todėl nebuvo pagrindo neleisti atvykti. Latvijos valdžios institucijos apie vizitą sužinojo tik dėl pandemijos nustatytų apribojimų įsileisti užsienio verslininkus, apie kuriuos reikėjo informuoti Latvijos investicijų ir plėtros agentūrą (LIAA).

„Kalija parks“, kuri pakvietė Baltarusijos delegaciją, nurodė, kad tai buvo būtina siekiant užbaigti bendrus projektus, žurnalistikos centrui patvirtino Kaspars Rožkalns, LIAA direktorius. Pastarasis atsisakė neoficialaus kvietimo susitikti su delegacija.

Kokie Ventspilio bendri projektai su „Belaruskalij“ galėjo vykti – neaišku, nes kalio trąšų tranzitas per Ventspilio uostą jau seniai nevyksta. „Kalija parks“ į šiuos „Re: Baltica“ klausimus neatsakė. Ivars Landmanis, nevyriausybinės organizacijos „Baltijos asociacija – transportas ir logistika“ vykdomasis direktorius sakė, kad kelios Ventspilio įmonės ir Laisvojo uosto direkcija susitiko su Baltarusijos delegacija aptarti, kaip užtikrinti tranzitą, įsigaliojus Europos Sąjungos ir JAV sankcijoms. Taip pat ir dėl Baltarusijos produkcijos gabenimo, tačiau nuo spalio mėnesio nebuvo sudaryta jokių naujų sutarčių ir neįvyko jokių pakartotinių vizitų.

„Reikia išnaudoti bet kokią galimybę padidinti krovinių srautą geležinkeliu ir per Latvijos uostus, laikantis įstatymų ir JAV bei ES sankcijų. Dabartinė situacija yra labai sudėtinga, nes net ir mažėjant krovinių kiekiui verslininkai stengiasi kiek įmanoma išsaugoti darbo vietas, taigi ir pajamas bei socialines garantijas“, – kalbėjo I. Landmanis.

Anot jo, jei šie kroviniai nebus gabenami per Lietuvą ar Latviją, jie bus gabenami kitais maršrutais.

„Todėl sankcijos yra nukreiptos ne tik prieš Baltarusiją, bet ir veikia Latvijos ekonomiką, daro poveikį gyventojams“, – pridėjo jis.

VŽ rašė, kad Latvijos valstybės institucijos ir privatūs vežėjai BNS teigė, kad baltarusiškų trąšų tranzitas nebūtų įmanomas per jos teritoriją dėl įvestų sankcijų. Tuo tarpu Indija pranešė apie ketinimus atsiskaityti už trąšas rupijomis.

