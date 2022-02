Baltarusija áveda draudimà kai kuriø kroviniø tranzitui geleþinkeliais ið Lietuvos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija (URM) trečiadienį išplatino pranešimą apie įvedamą draudimą kai kurių krovinių tranzitui geležinkeliais iš Lietuvos.

„Priėmėme sprendimą uždrausti krovinių gabenimą geležinkeliais iš Lietuvos“, – teigiama pranešime.

„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) atstovas BNS patvirtino, jog bendrovė gavo tai patvirtinantį raštą.

Pasak Manto Dubausko, draudimas bus taikomas per Baltarusiją iš Lietuvos gabenamiems naftos produktams ir trąšoms. Jis įsigalios vasario 7 dieną.

Ar draudimas bus taikomas ne tranzitu gabenamiems kroviniams, jis teigė negalintis pasakyti.

Lietuvai nuo vasario 1-osios nutraukus baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą, Baltarusijos vyriausybės vadovas Ramanas Haloučanka antradienį pareiškė, jog Minskas į tai reaguos nedelsdamas ir griežtai.

„Atsakomosios priemonės bus griežtos. Mes, kaip paprastai sakoma, atsakysime simetriškai“, – kalbėjo baltarusių premjeras, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra „BelTA“.

Tačiau kitoje agentūros informacijoje rašoma, kad vadovaujantis geros kaimynystės principais ir nenorint padaryti žalos „ir taip kenčiantiems Lietuvos žmonėms“, Baltarusija susilaiko nuo griežtų atsakomųjų priemonių, susijusių su „nuosekliais priešiškais beatodairiškos Lietuvos vadovybės veiksmais“.

Skelbiama, kad per Baltarusijos teritoriją kasmet vežama apie 1,5–1,6 mln. tonų naftos produktų ir trąšų, kurių vertė viršija 1 mlrd. USD.

R. Haloučanka taip pat pareiškė, kad Baltarusija, iki draudimas įsigalios, Lietuvai pasiūlė dialogą šiuo klausimu.

„Pateikėme pasiūlymą surengti konsultacijas teisinėje srityje ir apibrėžti mūsų tolesnius santykius“, – pridūrė jis.

18 traukinių per dieną

LTG anksčiau BNS pranešė, kad atmetus į Baltarusiją vis dar grįžtančius tuščius kalio trąšų vagonus, vidutiniškai iš Lietuvos į Baltarusiją nuo vasario 1-osios vyksta apie 18 traukinių per dieną.

„Planuojama, kad vasario mėnesį kas dieną maždaug 30% traukinių (5–6), kertančių Lietuvos-Baltarusijos sieną iš Lietuvos pusės, turėtų sudaryti sąstatai, pakrauti Lietuvos stotyse, o didžioji jų dalis vyktų į Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą“, – rašoma įmonės komentare BNS.

Pasak bendrovės, Lietuvoje suformuotais sąstatais daugiausiai vežami naftos produktai, trąšos, juodieji metalai.

Vaidotas Šileika, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas ir Klaipėdos konteinerių terminalo vadovas, sako, kad maksimalaus tranzito draudimo atveju Klaipėdos uosto krova mažėtų maždaug trimis milijonais tonų.

Jonavos azotinių trąšų gamintoja „Achema“ irgi tikina, kad toks Minsko žingsnis jai sukels problemų.

Kai kurie Lietuvos eksportuotojai savo krovinius teigia jau nukreipiantys per Lenkiją.

„Orlen Lietuvos“ generalinis direktorius Michalas Rudnickis praėjusį lapkritį BNS teigė, kad jau išbandė alternatyvų krovinių vežimą geležinkeliais į Ukrainą – per Lenkiją, o ne per Baltarusiją, ir naujuoju maršrutu jau gabeno apie 8% produktų.

Alternatyvūs koridoriai

LTG Grupei priklausanti krovinių vežimo geležinkeliu bendrovė „LTG Cargo“ šiemet planavo tranzitu per Baltarusiją gabenti iki 0,9 mln. tonų naftos ir naftos produktų bei maždaug 0,5 mln. tonų trąšų.

„Šiuo metu informuojame klientus, kuriems aktualus šių krovinių tranzitas per Baltarusiją. Aktyviai dirbsime kartu su jais ieškodami sprendimų susidariusiai situacijai“, – sako Egidijus Lazauskas, LTG generalinis direktorius.

„LTG Cargo“, įgyvendindama strategijoje numatytą veiklos diversifikaciją jau kurį laiką siekia vystyti alternatyvius krovinių gabenimo koridorius per Lenkiją įvairiems kroviniams ir tarptautiniams maršrutams vykdyti, skelbia bendrovė. Šiuo metu vykdomi pirminiai skaičiavimai, kaip galėtų būti vystomas krovinių gabenimo paslaugos teikimas, krovinius gabenant per Lenkiją Ukrainos, Turkijos ar kitomis labiau į rytus nutolusiomis kryptimis.

Anot bendrovės, siekiant sukurti ir pradėti vykdyti alternatyvius maršrutus per Lenkiją bus svarbu įvertinti tokius aspektus, kaip maršruto ilgis ir trukmė, maršruto organizavimo Lenkijoje procesai, riedmenų sąstatų keitimas dėl besiskiriančių geležinkelių vėžių standartų (geležinkelių tinklas Lenkijoje yra siaurosios – 1435 mm – vėžės) ir kt. Gabenant krovinius alternatyviu koridoriumi traukinių sąstatai iš Ukrainos į Lenkiją galėtų patekti per vieną iš dviejų–trijų pasienio postų, o iš Lenkijos į Lietuvą – per Trakiškio (Mockavos) pasienio punktą.

Vertinamas galimas poveikis

Kiek anksčiau trečiadienį, dar prieš Baltarusijos URM pranešimą, premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad Minsko grasinimai nepraleisti traukinių iš Lietuvos yra vertinami, sprendžiama, koks būtų jų poveikis ir alternatyvūs sprendimai.

„Vertiname kaip grasinimus, kuriuos reikia vertinti rimtai, nes kad ir tokie grasinimai kartais atrodo keisti arba nesuprantami, turime patirties, kai tie grasinimai buvo įgyvendinti. Tokia situacija buvo su nelegalios migracijos organizavimu prie Europos Sąjungos sienų, tai taip pat buvo Minsko grasinimas, organizuota Minsko režimo pagalba“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė premjerė.

Ji pabrėžė, jog ginčai turi būti sprendžiami civilizuotu ir teisiniu būdu.

„Jeigu kažkam atrodo, jog interesai yra pažeisti ar kažkokio susitarimo nesilaikoma, tam yra veiksmai, procedūros. Yra kreiptasi į teismą dėl Vyriausybės sprendimo praėjusią savaitę, ką aš vertinu kaip normalų žingsnį pusės („Belaruskalij“ – BNS), kuri mano, kad jos interesai buvo pažeisti, ir taip turbūt reikėtų tuos žingsnius spręsti“, – sakė I. Šimonytė.

„Tuo keliu ir būtų galima eiti, o tie grasinimai, tai kiek jie bus realizuoti, nežinau, bet vertiname, koks būtų jų poveikis ir sprendžiame, kokie būtų alternatyvūs sprendimai tuomet“, – teigė I. Šimonytė.

Atsakydama į klausimą, ar jau yra suskaičiuoti galimi nuostoliai ekonomikai, jei Baltarusija neįsileistų Lietuvos traukinių, Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sakė, kad teoriniai modeliai yra, bet žalos dydžio kol kas neįmanoma pasakyti.

„Mes nežinome, kokias konkrečiai atsakomąsias sankcijas gali pritaikyti Baltarusija. Tie modeliai yra, bet kol kas konkrečių skaičių tiesiog neįmanoma pasakyti, nes situacija yra kintanti“, – trečiadienį žurnalistams sakė A. Armonaitė.

